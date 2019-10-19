Радий Хабиров: Мустай Карим - наставник и нравственный идеал для миллионов людей

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня у памятника Мустаю Кариму собрались те, кто любит и помнит его и гордится тем, что у нашего народа есть такой сын. Об этом сегодня на митинге после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику народному поэту Башкортостана сказал глава республики Радий Хабиров.

«Мустай Карим для нас миротворец, он сделал очень многое, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии и своим личным примером демонстрировал, как можно и нужно дружить. Мустай Карим наставник и нравственный идеал для миллионов людей, живущих в нашей республике и нашей огромной державе. Мы помним Мустая Карима и гордимся им. Для нас важно и то, что он многое сделал, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан, нашу культуру и традиции нашего народа», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что Мустая Карима давно нет с нами, его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том как надо жить, какие нравственные идеалы должны быть у людей. Радий Хабиров выразил благодарность дочери поэта Альфие Каримовой, сыну Ильгизу Каримову, который уже ушел из жизни, внуку Тимербулату Каримову, за то, что они в очередной раз подарили всем нам мир Мустая Карима.

«Я хотел поблагодарить всех дорогих нам гостей, которые, бросив все дела, приехали поздравить всех нас со столетним юбилеем нашего дорогого Мустая. Наша задача стремиться быть такими, каким был наш Мустай, брать с него пример и напитываться его наследием, которое для нас бессмертно. С днем рождения, дорогой Мустафа Сафич», — сказал Радий Хабиров.

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся сыну Башкортостана приняли участие глава республики Радий Хабиров, дочь и внук поэта, гости из Казахстана и Киргизии, других регионов России, депутаты Госдумы и члены правительства республики.

С раннего утра перед памятником Мустаю Кариму писатели, артисты, студенты, школьники читают стихи поэта, несмотря на прохладную погоду, здесь собралось много почитателей его таланта.