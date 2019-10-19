Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.95 ↓

EUR 71.12 ↓

19 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: Мустай Карим - наставник и нравственный идеал для миллионов людей

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня у памятника Мустаю Кариму собрались те, кто любит и помнит его и гордится тем, что у нашего народа есть такой сын. Об этом сегодня на митинге после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику народному поэту Башкортостана сказал глава республики Радий Хабиров.

«Мустай Карим для нас миротворец, он сделал очень многое, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии и своим личным примером демонстрировал, как можно и нужно дружить. Мустай Карим наставник и нравственный идеал для миллионов людей, живущих в нашей республике и нашей огромной державе. Мы помним Мустая Карима и гордимся им. Для нас важно и то, что он многое сделал, чтобы открыть миру и России наш Башкортостан, нашу культуру и традиции нашего народа», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что Мустая Карима давно нет с нами, его творчество вновь заявляет о дружбе народов, о том как надо жить, какие нравственные идеалы должны быть у людей. Радий Хабиров выразил благодарность дочери поэта Альфие Каримовой, сыну Ильгизу Каримову, который уже ушел из жизни, внуку Тимербулату Каримову, за то, что они в очередной раз подарили всем нам мир Мустая Карима.

«Я хотел поблагодарить всех дорогих нам гостей, которые, бросив все дела, приехали поздравить всех нас со столетним юбилеем нашего дорогого Мустая. Наша задача стремиться быть такими, каким был наш Мустай, брать с него пример и напитываться его наследием, которое для нас бессмертно. С днем рождения, дорогой Мустафа Сафич», — сказал Радий Хабиров.
В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику выдающемуся сыну Башкортостана приняли участие глава республики Радий Хабиров, дочь и внук поэта, гости из Казахстана и Киргизии, других регионов России, депутаты Госдумы и члены правительства республики.

С раннего утра перед памятником Мустаю Кариму писатели, артисты, студенты, школьники читают стихи поэта, несмотря на прохладную погоду, здесь собралось много почитателей его таланта.

Теги: Радий Хабиров, Мустай Карим
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии неизвестные выстрелили в голову госинспектору и скрылись - видео
[prefix]УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.Во время рейда по охране животного мира в пяти километрах от деревни Ковалевка Куюргазинского района Башкирии
В Башкирии ФАС выступила за увеличение доли частников на рынке пассажирских перевозок
В правительстве Башкирии обсудили развитие конкуренции. В совещании принял участие заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев. Он сообщил, что работа на
Фильм «Отряд Таганок» стал еще одним подарком к 100-летию Мустая Карима
В Уфе состоялась долгожданная премьера фильма «Отряд Таганок» по мотивам повести Мустая Карима. Показ для участников юбилейных мероприятий, посвященных 1
Погода в Башкирии на 19 октября: дождь со снегом и гололедица
В субботу, 19 октября, характер погоды в Башкирии резко ухудшится. По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики ожидается облачная погода с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть