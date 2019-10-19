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19 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радию Хабирову представили предложения о формировании Правительства Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Главы РБ

Радию Хабирову представили предложения о формировании Правительства Башкортостана Фото: сайт Главы РБ

УФА, 19 окт 2019. /ИА «Башинформ» /.

В соответствии с поручением Радия Хабирова руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин сегодня представил предложения по формированию Правительства республики.

До 24 октября они будут рассмотрены и далее пройдут установленную процедуру согласования, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В соответствии с республиканским законодательством Правительство РБ после вступления в должность Главы Башкортостана ушло в отставку, и Радий Хабиров подписал Указ о продолжении выполнения Правительством обязанностей до формирования нового Правительства.

Теги: правительство РБ
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