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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Федеральная рабочая группа по достоинству оценила реализацию нацпроектов в Башкортостане

ПОЛИТИКА

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Башкортостан с рабочим визитом прибыла Федеральная группа мониторинга «Единой России», ее главная задача – контроль исполнения национальных проектов. В ее состав вошли депутаты и сенаторы Федерального Собрания. Рабочая группа во главе с депутатом Госдумы Денисом Москвиным ознакомилась с результатами деятельности национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Международная кооперация и экспорт», «Демография», «Экология», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».В рамках мониторинга группа контроля посетила ключевые объекты – школы и детские сады, дворы и общественные территории, предприятия, медицинские учреждения, автодороги.

Одним из самых значительных по объемам финансирования является национальный проект «Демография», на его реализацию только в 2019 году выделено более 5,8 млрд рублей. За 2 года будет построено порядка 40 детских садов, ряд мероприятий направлен на заботу о старшем поколении, поддержку семей при рождении детей, пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Объекты нацпроекта осмотрели члены рабочей группы – депутаты Госдумы Ольга Окунева и Татьяна Сапрыкина. Их сопровождал коллега по российскому парламенту Рамзил Ишсарин – руководитель рабочей группы нацпроекта «Демография» в Башкортостане. Парламентарии сегодня встретились и с педагогическими коллективами, родительским сообществом. Ольга Окунева отметила высокий уровень реализации нацпроекта. По ее словам все работы проводятся в плановом режиме, это находит живой отклик у педагогов и родителей. Рисков неисполнения нацпроекта не выявлено, однако вопрос строительства некоторых объектов в срок вызвал опасения.

«Федеральная рабочая группа по достоинству оценила реализацию нацпроектов в Башкортостане. Вопрос претворения в жизнь нацпроектов в республике на особом счету – партией используются механизмы депутатского контроля – члены депутатских фракций «Единой России» посещают объекты нацпроектов, встречаются с населением. Считаю также, что использование механизмов контроля носит положительный характер, не только потому, что можно выявить какие либо риски, но и учесть предложения, поступающие с мест по качественному улучшению реализации нацпроектов, которые нужно будет тщательно обсудить, проработать и возможно внести соответствующие коррективы», — отметил депутат Госдумы Рамзил Ишсарин.

Теги: Национальные проекты, Госдума РФ
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