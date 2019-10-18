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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Стерлитамаке морг перенесли с территории детской больницы в промзону

ОБЩЕСТВО
Фото: sterlitamakcity.ru

В Стерлитамаке морг перенесли с территории детской больницы в промзону Фото: sterlitamakcity.ru

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке построили новое здание морга — Бюро судмедэкспертизы, обслуживающее город и пять близлежащих районов. Ранее оно располагалось на территории детской больницы. Переноса помещения морга добились депутаты стерлитамакского горсовета, сообщили в мэрии. Средства на строительство выделил республиканский бюджет.

Новое здание Бюро площадью около 600 кв. м (в три раза больше прежнего) расположено в промышленной зоне, имеет автономную канализацию, оснащено приточно-вытяжной вентиляцией со встроенными кварцевыми лампами для обеззараживания воздуха на выходе. Врачам обеспечены достойные условия работы

Старое здание морга по улице Нагуманова планируется снести.

Теги: судмедэкспертиза
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