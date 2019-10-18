Фото: Олег Яровиков Отплыла первая баржа с зерном; новый муфтий; задержан адвокат адвоката - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров открыл мост, который ждали 300 лет; первая вертолетная площадка для санавиации; в Башкирии прокуратура требует запретить работу школы; о разработке шихана Куш-Тау; ликвидации аварии на «ПОЛИЭФе» и «музыкальной голодовке» в поддержку башкирского фольклора. Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

В ДУМ РБ: новый муфтий и эволюция

16 октября в Уфе на отчетно-перевыборном съезде Духовного управления мусульман Башкортостана избрали нового председателя. Им стал Айнур Биргалин, ранее и.о. руководителя управления. Также делегаты съезда внесли изменения в устав, расширяющие полномочия духовенства на местах. Как рассказал «Башинформу» сразу после своего избрания Айнур Биргалин, ДУМ РБ будет продолжать тот курс, который был взят полгода назад, и идти вперед стабильным, эволюционным путем.

Запретить работу школы ментальной арифметики

С таким иском прокуратура Калининского района Уфы обратилось в суд. Как передает ГТРК «Башкортостан», это одно из самых нестандартных гражданских дел в практике Уфимского райсуда. Ответчиком выступает образовательное учреждение, только слово «школа» здесь является формальным. Лицензия у частной фирмы была, но работу по заявленному адресу преподаватели не вели. Вместо этого они ездили по школам, внедряя так называемую ментальную арифметику. Ведение такой внеурочной деятельности запрещено законом. Вдобавок, по мнению экспертов, неапробированная методика быстрого счёта может негативно повлиять на развитие ребёнка и вызывать эмоциональное нарушение. Сообщается, что сегодня в Уфе более 50 образовательных организаций работают без лицензии. Часть из них с признаками секты.

Открыли мост, который ждали 300 лет

17 октября автопарк «Башкиравтодора» пополнился 54 единицами новой техники, которая распределена среди 36 филиалов предприятия и отправится в районы республики. Ключи от новой дорожной техники вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Он поздравил дорожников с профессиональным праздником и во время онлайн-трансляции дал старт движению по мосту через реку Уфу в рамках строительства автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке в обход Караидели. Этот важный объект, который по окончании строительства свяжет северо-восток с центром республики, жители района ждали 300 лет, после того, как в царские времена здесь был построен Екатерининский тракт, сообщает «Башинформ». Как отметил на торжественном собрании Радий Хабиров, «Башкортостан входит в число немногих регионов с самой протяжённой в стране сетью автомобильных дорог. 47,5 тысячи километров». Он также рассказал, что «позавчера с причала Илишевского элеватора отправилась первая баржа с зерном объемом 3 тысячи тонн. Это удалось сделать благодаря тому, что мы быстро, за лето углубили фарватер на 20-километровом участке реки Белой. Теперь суда класса «река – море» могут заходить в нашу акваторию», — сообщил Хабиров. Также он вручил передовикам дорожного комплекса госнаграды и почетные звания.

Ранее, 14 октября, на совещании Радий Хабиров раскритиковал работу мобильного приложения «Дорожный эксперт», призванного помочь в борьбе с ямами на дорогах, и потребовал его доработать.

Хорошо подготовились к «цифре»

14 октября в стране отключили аналоговое вещание федеральных телеканалов. Как сообщает «Башинформ», в Минкомсвязи России «высоко оценили готовность республики к переходу на «цифру». «Башкортостан попал в четвертый этап подключения, и то время, которое у него было, максимально использовалось для того, чтобы как можно больше людей почувствовали, что изменилась форма передачи федеральных телевизионных каналов», — заявил 15 октября в Уфе замминистра Минкомсвязи РФ Алексей Волин на встрече с депутатами Госсобрания и представителями региональных телерадиокомпаний. Он обратил внимание на успешную работу местной «горячей линии», специально организованной для оперативного решения вопросов, связанных с переходом на «цифру». Также, по его мнению, в регионе проделана колоссальная работа в отношении почти 70 тысяч домохозяйств, которые проживают вне зоны цифрового эфирного покрытия. «Это один из самых высоких показателей был во всех субъектах России», — резюмировал Волин.

Срипач в кубе, струн печальный плач

На этой неделе в Уфе продолжался музыкальный перформанс известного скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова, во время которого он находился в пространстве за стеклом в центре «Арт-квадрат» и играл башкирские народные мелодии. Главной целью проекта музыкант называет стремление защитить и сохранить произведения башкирского фольклора. На время акции скрипач отказался от приема пищи. Как рассказал «Башинформу» Сулейманов, во время голодного перформанса он открыл новые глубины в башкирской музыке. «Оказалось, что она очень разная в разных географических местах Башкирии», — поделился он.

Бизнес-шерифам рассказали об условиях успешного ведения бизнеса

К 2024 году в Башкирии число занятых в малом бизнесе и количество субъектов малого предпринимательства должно увеличиться вдвое. Эти цели прописаны в «сентябрьском» указе Радия Хабирова, заявил 15 октября на совещании в правительстве с участием бизнес-шерифов руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин. В ходе выступлений бизнес-шерифы рассказали о том, как формальные и порою мелкие претензии налоговиков оборачивались для предпринимателей замораживанием счетов, судебными исками, несоизмеримыми штрафами и ликвидацией бизнеса. Как узнал «Башинформ», для повседневной работы с бизнес-шерифами в аппарате правительства республики будет создан специальный отдел. Главная задача — «сделать Башкортостан лучшим регионом страны по инвестиционному и предпринимательскому климату».

Как стало известно, по распоряжению главы РБ на ТОСЭР в Нефтекамске появится новый индустриальный парк промышленной направленности.

В Уфе задержан адвокат адвоката

В Уфе арестован и помещен в СИЗО адвокат Башкирской коллегии адвокатов Владимир Панфилов. Его подозревают в покушении на мошенничество с причинением ущерба. Как рассказал «Коммерсантъ-Уфа», оперативники УФСБ задержали защитника при получении 100 тыс. руб. и муляжа купюр на 4,9 млн руб. от Эллины Юсуповой. Панфилов представляет интересы ее мужа — бывшего замначальника отдела антикоррупционного управления МВД по РБ, а ныне адвоката Ильнура Юсупова, который обвиняется в мошенничестве и получении взятки, пояснили в издании. По версии следствия, Панфилов предложил супруге обвиняемого дать ему 5 млн рублей, чтобы передать судье для переквалификации обвинения супруга на менее тяжкое и для смягчения приговора. Как полагает следствие, деньги защитник собирался присвоить.

На «ПОЛИЭФе» слабая подготовка к ликвидации аварий

14 октября в правительстве Башкирии рассказали о ликвидации последствий ЧП на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске. 9 октября на заводском резервуаре обвалилась стена и часть промстоков попала на прилегающую территорию. Сразу после этого на «ПОЛИЭФе» ввели режим ЧС. Сооружены три котлована для сбора стоков, поврежденный резервуар перекрыт, информировал «Башинформ». Ведется мониторинг состояния качества воды в ближайших водных объектах. В пробах питьевой воды превышение ПДК нет. На совещании отметили, что на предприятии нет системы предупреждения экологических инцидентов и «крайне слабая подготовка к ликвидации аварий». «Надзирающие органы должны определить степень ущерба и, однозначно, вопрос о возмещении ущерба должен быть поставлен. Надо эту историю завершить и, надеюсь, такое больше не повторится», — сказал глава РБ Радий Хабиров, поручив поощрить ликвидаторов ЧП, причины которого установят эксперты.

Один из регоператоров может уйти с рынка?

Регоператор по уборке мусора «Дюртюлимелиоводстрой», обслуживающий северо-запад республики, может уйти с башкирского рынка, передали на БСТ со ссылкой на Минэкологии РБ. Отмечается, что этот регоператор уже не в первый раз становится объектом критики. Жители Нефтекамска рассказали, что переполненные отходами баки здесь стоят неделями и более. По данным Минэкологии, на регоператоре, обслуживающем 12 районов, лежит долг около 100 млн рублей перед транспортными компаниями и перед полигоном, где складируют отходы. То, что реализация мусорной реформы на северо-западе идет с пробуксовкой, признали и в правительстве республики. «Мы получили более 700 актов от юридических лиц и предпринимателей на некачественную услугу в части вывоза ТКО. Мы все это фиксируем и, думаю, в ближайшее время будем принимать решение либо о расторжении контракта, либо о конкретных механизмах по выправлению данной ситуации», — сообщили в Минэкологии.

В то же время директор «Дюртюлимелиоводстроя» сообщил «Ъ-Уфа», что переговоры о расторжении контракта, общая стоимость которого составляет более 6 млрд рублей, не ведутся.

На первом Российско-Израильском медицинском форуме

18 октября в Уфе открылся первый Российско-Израильский медицинский форум. В составе делегации — ведущие израильские специалисты, возглавляет ее главврач медцентра «Хорев» (Израиль, Хайфа) Роман Барак, сообщил «Башинформ». Цель форума — консолидация экспертного и научного потенциала, определение важных направлений научно-практического российско-израильского сотрудничества в сфере организации оказания медицинской помощи. «Нам хорошо известны достижения израильской медицины в онкологии, кардиохирургии, иммунологии, гематологии, в израильских клиниках трудятся одни из лучших профессионалов. С гордостью отмечу, что среди них немало выпускников нашего университета», — приветствовал участников форума глава РБ Радий Хабиров. Он также отметил, что в Башкирии внимательно следят за успехами мировой медицины и стараются перенимать все самое лучшее. 19 октября работа форума продолжится в медицинских организациях Уфы и Башгосмедуниверситета.

16 октября в Башкирии испытали первую вертолетную площадку для санавиации. На территории Республиканского перинатального центра впервые приземлился вертолет «Робинсон-4». На борту находились пилот, завотделением санавиации РКБ и больная из Нуримановского района, которая нуждалась в экстренной помощи. В будущем в Уфе обустроят еще 5 таких площадок.

В БСК сообщили о планах по разработке шихана Куш-Тау

Приволжскнедра выдали лицензию связанному с Башкирской содовой компанией АО «Сырьевая компания» на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау в Ишимбайском районе Башкирии, сообщает «Башинформ», уточнив, что лицензия выдана до 2039 года. По словам представителя БСК, «говорить о точной дате разработки пока рано», но «вероятности, что Куштау не будет разрабатываться, нет».