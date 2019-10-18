Фото: Ксения Калинина Погода в Башкирии на 19 октября: дождь со снегом и гололедица Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В субботу, 19 октября, характер погоды в Башкирии резко ухудшится. По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди со снегом. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, по северу до -5, днем +2, +7. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости из-за дымки и осадков.