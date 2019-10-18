Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе появился очередной арт-объект с символом города Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе появилась скамейка, где можно посидеть с символом города — куницей. Новый арт-объект расположился перед Государственным концертным залом «Башкортостан» на улице Ленина.

Архитектурное сооружение создано в честь 100-летия Республики Башкортостан, сообщает администрация столицы. Куница считается олицетворением благосостояния и богатства. Уфимцы и гости города могут сфотографироваться с символом города.