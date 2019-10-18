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18 октября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии похолодает до 10 градусов мороза

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии похолодает до 10 градусов мороза Фото: автор

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило прогноз погоды на предстоящие выходные.

По информации синоптиков, ночью 19 октября пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных. Днем преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем восточный умеренный.

Температура воздуха ночью – от 0 до плюс 5 градусов, по северу до минус 5. Днем – от 1 до 6 тепла.

20 октября в республике будет без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью – от 0 до минус 5 градусов, местами до 10 мороза. Днем – от 2 до 7 градусов тепла.

Теги: погода
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