Фото: ИА «Башинформ» Ученые хотят выращивать в ГМО-животных органы для пересадки людям Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России могут появиться генетически модифицированные животные. В их телах планируют выращивать органы для трансплантации людям. Эксперты объяснили, какие трудности могут возникнуть в реализации такой идеи, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

В ближайшие годы могут появиться генетически модифицированные животные, их органы будут использовать для трансплантации людям. В проекте участвует Московский физико-технический институт (МФТИ) и китайские ученые. Животные с человеческими генами помогут получить максимально подходящий материал для пересадки — он не будет восприниматься человеческим организмом как чужеродный и не вызовет отторжения иммунитетом. Речь идет о ксенотрансплантации — пересадке органов, тканей или клеток от организма одного биологического вида другому. На первом этапе специалисты проведут перестройку генома свиньи, затем эту же работу проведут с яванскими макаками.

Специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения РФ, директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье рассказал, что существует целый ряд проблем, которые усложняют задачу ксенотрансплантации. По законодательству России, такая практика запрещена совсем, не применяется она и во всем мире. Как отметил специалист, если разработки будут успешными, законодательные акты можно пересмотреть. Эксперт также объяснил, что в экспериментальных моделях — свиньях, нет возможности вырастить орган достаточного размера, чтобы он подходил человеку. Теоретически фрагмент органа или маленький орган может быть потом применен для маленького реципиента, например, сердце для маленьких детей, рассказал Сергей Готье.

По его мнению, стоит развивать более доступные методы — например, научиться создавать функционирующие тканевые конструкции человеческих клеток. Пути создания искусственного органа из человеческих клеток в соответствующих «биореакторах» проще, чем выращивать человеческий орган в свинье, считает специалист. Они могут быть как внешние (специальные приборы), так и внутренние (внутри какого-то организма, того же человека).