Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе открылся Российско-Израильский медицинский форум.

В составе делегации — ведущие израильские специалисты, возглавляет ее главный врач медицинского центра «Хорев» (Израиль, Хайфа), доктор медицинских наук Роман Барак.

Основная цель форума — консолидация экспертного и научного потенциала, определение наиболее важных направлений научно-практического российско-израильского сотрудничества в сфере организации оказания медицинской помощи. В рамках мероприятия 18 октября в Конгресс-холле «Торатау» специалисты будут работать по профильным секциям «Кардиология», «Онкология», «Педиатрия».

На второй день работа форума продолжится в республиканских медицинских организациях города Уфы и Башгосмедуниверситета.

Участников форума приветствовал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Сегодня у нас в гостях ведущие израильские специалисты — педиатры, терапевты, хирурги, реаниматологи. Нам хорошо известны достижения израильской медицины в онкологии, кардиохирургии, иммунологии, гематологии, в израильских клиниках трудятся одни из лучших профессионалов. С гордостью отмечу, что среди них немало выпускников нашего университета. Сегодняшняя встреча стала возможной благодаря и нашей открытости, и, конечно, активному содействию со стороны государства Израиль, медицинского центра «Хорев» и клиники «Рамбам» в Хайфе. Сотрудничество с передовыми клиниками очень значимо для нас — в плане повышения качества медицинской помощи, обмена лучшим опытом, подготовки современных кадров. Важно, что это обоюдное желание», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил также, что в Башкирии внимательно следят за успехами мировой медицины, стараются перенимать всё самое лучшее, направляются значительные средства в развитие системы здравоохранения.

«Широкие перспективы для движения вперед открываются благодаря федеральным национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография», а также нашим республиканским программам. Снижается общая смертность населения, расширяется сеть медучреждений, повышается качество оказания медпомощи, от первичной до самой высокотехнологичной, обновляется оборудование, и в целом, вся медицинская инфраструктура. В начале 2020 года в Башкирии заработает новый хирургический корпус Республиканского онкодиспансера. Мы сможем значительно увеличить объемы и качество противоопухолевого лечения жителям Башкирии и соседних регионов, серьезно обновим радиологическое отделение, установим в нем современное оборудование. Мы также начали строить новый хирургический комплекс и проводить реконструкцию других корпусов Республиканского кардиодиспансера, и это также позволит в разы увеличить объемы высокотехнологичной помощи. В ближайшее время начнем строительство детского онкогематологического центра. В Уфе также запланировано строительство хосписа, а в Башкирии в целом внедряется система долговременного ухода, улучшается качество гериатрической помощи. Всё это повышает уровень доброжелательности в наших учреждениях», — отметил руководитель республики.

Радий Хабиров вручил Роману Бараку благодарственное письмо, кроме того, он стал почетным профессором БГМУ — ректор вуза Валентин Павлов зачитал решение ученого совета университета, вручил доктору медицины памятный подарок и мантию.