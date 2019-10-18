Проект «Нити дружбы» соединит столицы Башкирии и Казахстана

Фото: предоставлено Зуфаром Тимербулатовым

Фото: предоставлено Зуфаром Тимербулатовым

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2017 году был подписан меморандум о побратимстве Уфы и Астаны, которая ныне носит имя первого президента Казахстана. Прошедшие два года показали необходимость более эффективного использования огромного потенциала двухсторонних контактов на основе единых поликультурных ценностей и традиций единого евразийского пространства. Об этом шла речь на прошедшем в Нур-Султане круглом столе, в котором приняла участие делегация из Башкортостана. Главной темой обсуждения на нем стали вопросы укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном, а через него и со всей Россией.

Было признано целесообразным реализовывать это сотрудничество с установления постоянных контактов на муниципальном и региональном уровне, и, прежде всего, в формате городов Нур-Султан и Уфа. Достигнута договоренность о подключении к реализации этих намерений научных, образовательных, духовных учреждений, а также общественных организаций двух столиц. Впоследствии они должны выйти на прямые двусторонние связи.

Именно эта мысль была положена в основу рассмотренного на «круглом столе» проекта «Нити дружбы». Его инициатором выступила молодежная общественная организация «Интеллектуальный путь», штаб-квартира которой во главе с ее руководителем Дмитрием Грачевым располагается в Уфе. С казахской стороны эту идею поддержали Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и общественное объединение «Жокан Жолдары», сообщили организаторы встречи в Нур-Султане.