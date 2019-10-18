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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Единая Россия» проверит в селах Башкирии подключенные к высокоскоростному интернету ФАПы

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сегодня представители партии «Единая Россия» проверят несколько социальных объектов в Уфимском и Чишминском районах, подключенных к высокоскоростному интернету.

Как сообщало агентство «Башинформ», совсем недавно в Башкирии стартовала реализация проекта «Информационная инфраструктура» национальной стратегии «Цифровая экономика РФ», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

Проект предусматривает подключение к интернету социально значимых объектов в населенных пунктах с численностью от 100 до тысячи человек.

На сегодняшний день информационно-технологической инфраструктурой обеспечены 50 социально значимых объектов. Среди них – школы, ФАПы, отделения полиции, пожарные части, избирательные комиссии.

Всего оператор проекта – ПАО «Башинформсвязь» до конца 2021 года подключит в регионе 2774 социальных объектов.

Проект «Информационная инфраструктура» предусматривает строительство оптоволоконных линий связи, развитие каналов связи, подключение к ним социальных объектов, создание соответствующей инфраструктуры внутри них, а также обеспечение услугами широкополосного доступа к интернету.

«Сегодня представители партии проинспектируют пять подключенных к интернету объектов. Среди них – ФАПы в селах Октябрьский и Кармасан Уфимского района, администрации сельских поселений деревень Арово, Дмитриевка и Новотроицкое Чишминского района», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Алевтина Даутова.
В начале этого года «Единая Россия» запустила всероссийский партийный контроль над реализацией национальных проектов.

Это было сделано по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Всё внимание наблюдателей направлено на целевое исполнение оператором технических обязательств в соответствии с контрактом на оказание услуг по подключению к интернету социально значимых объектов.

«Мониторинг реализации национальных проектов в Башкирии и наблюдение за ходом выполнения всех мероприятий и работ представителями «Единой России» будет продолжен», — добавила Алевтина Даутова.

Теги: нацпроекты, интернет
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