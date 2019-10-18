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В Башкирии могут снизить требования к усыновителям ребенка

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии могут снизить требования к усыновителям ребенка Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии могут быть снижены требования к лицам, желающим усыновить ребенка. Соответствующие изменения в статью 121 Семейного кодекса Республики Башкортостан депутаты республиканского парламента намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госсобрания. В частности предусмотрено, что суд при вынесении решения об усыновлении может отступить от ограничения для усыновителей по состоянию здоровья, когда лицо имеет заболевания, указанные в Перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 117.

«Проектом закона предусмотрено не снятие обозначенных ограничений для всех, а именно право суда отступить от них в особых случаях в интересах самого ребенка, – прокомментировал спикер Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Исключения будут делаться с учетом всех обстоятельств и только в том случае, если усыновитель и усыновляемый уже проживают вместе в силу сложившихся семейных отношений, а усыновление позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для здоровья ребенка».

Константин Толкачев подчеркнул, что перечень заболеваний, при которых граждане не могут стать усыновителями, достаточно разнообразен.

«Сюда относятся заболевания и травмы, приведшие к инвалидности, злокачественные новообразования, часть инфекционных заболеваний. На практике суды сталкиваются с большим количеством случаев, когда родственники, попадающие в этот перечень, в течение длительного времени воспитывают проживающих с ними и оставшихся без родителей детей – как правило, своих племянников, внуков, создают необходимые условия для безопасности здоровья ребенка, но не могут официально усыновить его. Именно на защиту интересов такой категории граждан нацелен законопроект».

Теги: законотворчество, усыновление
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