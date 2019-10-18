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В Башкирии создали новый сорт озимой пшеницы

ОБЩЕСТВО
Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

В Башкирии создали новый сорт озимой пшеницы Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии селекционеры научно-исследовательского института сельского хозяйства создали новый сорт озимой пшеницы, которому дали название Башкирская 12.

Он получен путем сложного скрещивания нескольких сортов — Башкирская юбилейная, Мироновская 808, Малахит, Лютесценс 65737. Новый сорт характеризуется высокой зимостойкостью, продуктивностью и хорошими технологическими качествами зерна. Средняя урожайность за годы испытания составила 42,4 центнера с гектара, что выше стандартного сорта Башкирская 10 на 3,8 ц/га.«Сорт принят на государственное сортоиспытание. Это заключительный этап, после которого наиболее удачные сорта и гибриды официально признаются лучшими. После этого сорт будет предложен сельхозтоваропроизводителям рекомендованных регионов для возделывания культуры», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии.

Теги: селекция, ученые
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