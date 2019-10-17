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17 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе общественникам вручили юбилейные медали «100 лет образования Республики Башкортостан

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

Фото: Общественная палата РБ

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе на расширенном заседании членов Общественной палаты республики наградили юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан».

Наградамиьотмечены член Общественной палаты России 5 состава, член Общественной палаты Башкортостана 3 и 4 составов, директор НИИ онкологии и заведующий кафедрой онкологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Шамиль Ганцев, заместитель председателя ОП РБ, кандидат педагогических наук, член Общественного совета при Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ Галия Мухамедьянова.

Несколькими днями ранее аналогичными медалями были награждены председатель комиссии ОП РБ по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский и заместитель председателя комиссии ОП РБ по промышленности, предпринимательству, АПК, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Расих Хамитов.

Теги: Общественная палата РБ
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