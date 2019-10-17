С 1 ноября будут реализованы проекты победителей конкурса грантов Главы Башкирии

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

» Сегодня на расширенном заседании Общественной палаты региона представили проекты победителей конкурса грантов Главы Башкирии на развитие гражданского общества. Старт всех проектов – 1 ноября текущего года.

Так, на средства гранта будет реализован проект «Сердечные крышечки спешат на помощь» организации «Чистая Уфа» — в 7 районах столицы установят контейнеры для сбора крышечек от пластиковых бутылок в виде сердец.

«Крышечки – это не мусор, это сырье для переработки. Это хороший пластик. Почему крышечки? Потому что они легкие, яркие, безопасные, даже дети с удовольствием принимают участие в этой акции. По итогам сбора мы определим наших героев, активистов. Давайте повторим успешный опыт мировые практики, практики Москвы и Санкт-Петербурга по формированию экологической культуры населения и раздельному сбору отходов! Достаточно поставить дома отдельное ведерко для сбора крышек. Мы хотим спасти планету от пластика. Представляете, сколько ресурсов мы сохраним за счет таких простых действий? Через игру. Благодарим руководство республики за возможность реализовать такие проекты», — сказала директор АНО Елена Воробьева.

В рамках другого эко-проекта «Зеленый патруль Башкирии» общественной организации «Здоровая планета» в городах Башкирии будут запущены 10 «зеленых» патрулей. Жители Башкирии смогут обратиться к общественникам по поводу патрулирования елочных базаров, парковки на газонах, незаконных свалок, мойке автомобилей в прибрежных зонах.

«Мы в этом году зафиксировали более 10 автомобилистов, которые мыли свои машины на территории реки, отслеживаем, куда попадают новогодние елки, стараемся отправить их на переработку, чтоб они не валялись просто на свалке», — отметил директор организации Максим Некрасов.

На гранта будет создан штаб, закуплены жилеты, разработают инфостенды и буклеты об экологических нарушениях.

Председатель Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» Айгуль Губачева презентовала проект «Социальная и психологическая помощь семьям с онкобольными детьми».

«Пациентов отделения гематологии Республиканской детской клинической больницы будет посещать психолог, здесь мы организуем занятия по арт-терапии, праздничные мероприятия. Также будут организованы реабилитационные смены для социально-психологической реабилитация выздоровевших детей и их семей», — отметила Айгуль Губачева.

К популяризации нового маршрута «Велотропа ЕВРОПА – АЗИЯ» с ноября приступит автономная некоммерческая организация развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета».

«Это уникальный маршрут, который проходит через всю Россию с пересечением границ Европа-Азия, станет самым длинным в мире (8000 км). В рамках проекта запланированы лекции по велотуризму, — рассказала Ксения Салазанова.

В целях популяризации науки среди детей, развития их кругозора культурно-познавательный центр «Интеллектус» запустит оригинальную выставку математики «Живая цифра», на которой будут представлены интерактивные экспонаты, представляющие математические законы в явном виде и наиболее доступной и наглядной форме. Руководитель центра Айрат Сайфуллин сообщил, что выставка будет организована на базе музея в декабре текущего года.

Благодаря средствам гранта Главы республики в Чеекмагушевском районе появится первый парк молодоженов с тематическими скамейками, мостиками и арт-объектами.

Проект Фонда поддержки и развития образования города Стерлитамака «Акселератор лидеров и гражданских активистов» (АЛГА) направлен на улучшение эффективности проектной работы региональных СО НКО, количественных и качественных показателей их деятельности, на оказание им информационной, методической и ресурсной поддержки. На 2020 год запланированы смарт-сессии, инвест-часы, общение с экспертами и наставниками.

Для массового вовлечения учащихся школ в авиационную отрасль страны, для пополнения штата авиационных специалистов в России Уфимский учебно-методический центр малой авиации запускает профориентационный 6-месячный проект «Моя профессия – пилот». У 700 детей будет возможность на практике узнать, что такое полет на авиатренажере, ребята познакомятся с принципами управления самолётом, историей авиации. 50 участников проекта пройдут тренажёрную практику, совершат ознакомительный полёт с пилотом инструктором на сверхлёгком самолете.

Региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью «Содействие» на средства выигранного гранта планирует организовать для детей и молодежи с ментальной инвалидностью инклюзивную театральную студию «Без маски».

Женщины и девушки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, подвергающиеся домашнему насилию, смогут получить поддержку в рамках проекта «Окно в жизнь», инициатор — АНО «Общество помощи детям «Возможность».

Финансовую грамотность детей-сирот будет повышать Благотворительный фонд по поддержке семьи и детства «Поколение».

Проект Общественного фонда развития города Уфа «Живая сеть НКО» позволит обучить местных консультантов из числа руководителей и лидеров НКО в городах и районах Уфы в рамках специального курса. Еще один победитель конкурса грантов Главы РБ на развитие гражданского общества — проект «Воспитать Чемпиона» по подготовке атлетов к Всемирным зимним специальным олимпийским играм в Швеции в 2021 году по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам, бегу на снегоступах.

Начальная школа-детский сад «Я-ГЕНИЙ» с помощью специальных конструкторов LEGO WeDo и LEGO Windstorm планирует обучать детей навыкам роботостроения, формировать у них навыки технического мышления и решения практических задач.

С конкурсными проектами, выигравшими гранты Главы РБ, можно ознакомиться на информационном портале «Гранты РБ».