В одном из магазинов Уфы обнаружили нелегальный алкоголь

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты одной из молодежных общественных организаций республики обнаружили, что в магазине «Темное и светлое», расположенном в уфимском микрорайоне Нижегородка продаются слабоалкогольные напитки неизвестного происхождения. Их сигнал послужил поводом для проверки торговой точки, которую провели сотрудники госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей. В магазине они обнаружили 320 литров разливного пива и 49 литров бутылочного, которые находились в нелегальном обороте без сопроводительных документов и без положенной регистрации в системе ЕГАИС, сообщает телеканал БСТ.

«В рамках возбужденного дела предстоит провести несколько процессуальных действий. Мы уже обнаружили, что в этом магазине в обороте находится алкогольная продукция, на которую отсутствуют сопроводительные документы, во-вторых информация о ее обороте не зафиксирована в ЕГАИС. Также в помещении отсутствует технические средства фиксации передачи информации в единую государственную автоматизированную информационную систему», — прокомментировал начальник отдела контрольных мероприятий Госкомторговли Башкортостана Антон Первушин.

В ведомстве пояснили, что система ЕГАИС позволяет отследить всю цепочку, начиная от производства до реализации спиртосодержащей продукции. Там прописывается даже сырье из которого сделана та или иная партия алкоголя. За отсутствие подключения к этой системе юридическому лицу грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей. Наказание за продажу алкогольных напитков без сопроводительных документов, может достигать 300 тысяч рублей.