Радий Хабиров поздравил дорожников Башкирии с профессиональным праздником

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Дороги для Башкортостана имеют колоссальное значение. Республика расположена в центре огромной державы, находится на пересечении важнейших магистралей и по сути, связывае Европу и Азию. Башкортостан входит в число немногих регионов с самой протяжённой в стране сетью автомобильных дорог. 47,5 тысячи километров, как кровеносные сосуды, дают республике жизнь, силу, динамику, уверенность в завтрашнем дне, — сказал, выступая сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню работников дорожного хозяйства глава республики Радий Хабиров.

«Президент России ставит перед нами очень конкретные и понятные задачи. Строить безопасные и качественные автомобильные дороги, отвечающие лучшим мировым стандартам, ликвидировать аварийные участки, снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. Ещё раз повторю – нам оказывается сегодня беспрецедентная поддержка руководством страны. И мы должны оправдать это доверие, обеспечить высокий уровень строительства и содержания автомобильных дорог», — сказал Радий Хабиров.

«Нам предстоит приступить к новым проектам в Уфе – проектированию моста в створе улицы Интернациональной, строительству развязок на южном въезде в город, Зининского путепровода, расширению улицы Пугачева и многих других. Мы должны заасфальтировать все центральные улицы наших сёл и деревень. Продолжить масштабную модернизацию важной магистрали «Уфа – Оренбург», федеральных автодорог М5 и М7, строительство дорожных развязок, подъездов к населённым пунктам со всей необходимой инфраструктурой», — сказал глава Башкортостана.

Впереди по словам главы региона у дорожной отрасли много задачРадий Хабиров рассказал и о достижениях отрасли. В этом году удалось связать райцентры с Уфой регулярным автобусным сообщением. Открыты и возобновлены востребованные населением маршруты. На основные направления вышли сотни новых автобусов «Башавтотранса». Следующая задача – обеспечить транспортное сообщение районных центров со всеми населёнными пунктами с населением более 100 человек. По словам Хабирова будет обязательно восстановлена система речного транспорта.«Буквально позавчера с причала Илишевского элеватора отправилась первая баржа с зерном объемом 3 тысячи тонн. Это удалось сделать благодаря тому, что мы быстро, за лето углубили фарватер на 20-километровом участке реки Белой. Теперь суда класса «река – море» могут заходить в нашу акваторию. Я абсолютно убеждён, что у нас всё получится. Верю в ваш талант, трудолюбие и профессионализм, вашу готовность работать на совесть. Хочу пожелать вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, успехов в важном и нужном всей республике труде», — сказал Радий Хабиров. Глава Башкортостана наградил передовиков дорожного комплекса республики государственными наградами и вручил лучшим работникам почетные звания.