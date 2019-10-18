Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.01 ↓

EUR 70.90 ↑

18 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошли соревнования среди пожарных подразделений в нестандартных условиях

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

17 октября в Уфе на территории пожарной части №35 в микрорайоне Шакша прошли соревнования среди подразделений пожарной охраны в нестандартных условиях – участники должны были в средствах защиты от дыма и газа в заклеенных панорамных масках найти пострадавшего спасателя.

11 команд участвовали в программе соревнований, которые включали в себя упражнения по боевому развертыванию, подъем по штурмовой лестнице, спасение пострадавшего с помощью веревки. Впервые были введены элементы АРИСПа – аварийной разведки и спасания пожарных, сравнительно новой и динамично развивающейся в нашей стране пожарной дисциплины. Перед участниками была поставлена задача найти пострадавшего пожарного в помещении условного офиса в заклеенных панорамных масках, имитирующих плотное задымление. Сотрудники и работники пожарной охраны, имеющие квалификацию «газодымозащитник», работали в средствах защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД).

«В таких условиях планируется попадание личного состава в непригодную для дыхания среду, а также в нулевую видимость, то есть плотное задымление. Состав должен на ощупь сориентироваться, найти условного пострадавшего и вывести его на свежий воздух. Данное соревнование дает нам добиться слаженности и сработанности личного состава между собой, а также более улучшенные навыки экипировки, тренировки и более тщательного подхода к выполнению своей задачи», — рассказал «Башинформу» начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по РБ Руслан Шайдуллин.
В соревнованиях по боевому развертыванию в нестандартных условиях с элементами АРИСПа лучшие результаты показали команда ФПС № 103 МЧС России г. Межгорье. Они справились за 14 минут 32 секунды. Победителям вручили кубок. Второе место заняла муниципальная пожарная охрана (19:21). Третье место — 28 отряд ФПС по Республике Башкортостан (20 минут 58 секунд).
«Элементы, которые применяются в повседневной деятельности, забываются неоправданно. Мы используем элементы разведки, спасения, поиска, которые сегодня применяем. Этот опыт, который мы будем набирать, поможет нам в следующий раз. С такими элементами, как «газодымозащита», соревнования проводились в первый раз. Надеюсь, что все будет только интереснее. Участвуют все, потому что нас объединяет единственное слово– пожар, и мы с ним успешно боремся», — отметил начальник Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

Теги: пожарная безопасность, соревнования, МЧС
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Вахтовики из Башкирии погибли в ДТП по пути домой
17 октября около 8 часов утра на 195-м километре автодороги Екатеринбург -Тюмень произошла смертельная авария. Недалеко от города Талицы Renault Megan вр
В Бурзяне на озере Йылкысыккан установят скульптуру мифического коня Акбузата
Установка скульптуры мифического коня Акбузата на берегу озера Йылкысыккан в Бурзянском районе, около Каповой пещеры, планируется на ноябрь. Об этом соо
В Уфе отметят вековой юбилей народного поэта Башкортостана Мустая Карима
В Уфе отметят вековой юбилей народного поэта Башкортостана, выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Мустая Карима. Принять участие в тор
В Уфе пройдет IV Евразийский гуманитарный форум
23-24 октября в Уфе пройдет IV Евразийский гуманитарный форум. Он проводится в Башкортостане начиная с 2015 года. Организаторами его выступают Комиссия
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть