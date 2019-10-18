В Уфе прошли соревнования среди пожарных подразделений в нестандартных условиях

Фото: автор



















Фото: автор

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

17 октября в Уфе на территории пожарной части №35 в микрорайоне Шакша прошли соревнования среди подразделений пожарной охраны в нестандартных условиях – участники должны были в средствах защиты от дыма и газа в заклеенных панорамных масках найти пострадавшего спасателя.

11 команд участвовали в программе соревнований, которые включали в себя упражнения по боевому развертыванию, подъем по штурмовой лестнице, спасение пострадавшего с помощью веревки. Впервые были введены элементы АРИСПа – аварийной разведки и спасания пожарных, сравнительно новой и динамично развивающейся в нашей стране пожарной дисциплины. Перед участниками была поставлена задача найти пострадавшего пожарного в помещении условного офиса в заклеенных панорамных масках, имитирующих плотное задымление. Сотрудники и работники пожарной охраны, имеющие квалификацию «газодымозащитник», работали в средствах защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД).

«В таких условиях планируется попадание личного состава в непригодную для дыхания среду, а также в нулевую видимость, то есть плотное задымление. Состав должен на ощупь сориентироваться, найти условного пострадавшего и вывести его на свежий воздух. Данное соревнование дает нам добиться слаженности и сработанности личного состава между собой, а также более улучшенные навыки экипировки, тренировки и более тщательного подхода к выполнению своей задачи», — рассказал «Башинформу» начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по РБ Руслан Шайдуллин.

«Элементы, которые применяются в повседневной деятельности, забываются неоправданно. Мы используем элементы разведки, спасения, поиска, которые сегодня применяем. Этот опыт, который мы будем набирать, поможет нам в следующий раз. С такими элементами, как «газодымозащита», соревнования проводились в первый раз. Надеюсь, что все будет только интереснее. Участвуют все, потому что нас объединяет единственное слово– пожар, и мы с ним успешно боремся», — отметил начальник Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Республике Башкортостан Марат Латыпов.

В соревнованиях по боевому развертыванию в нестандартных условиях с элементами АРИСПа лучшие результаты показали команда ФПС № 103 МЧС России г. Межгорье. Они справились за 14 минут 32 секунды. Победителям вручили кубок. Второе место заняла муниципальная пожарная охрана (19:21). Третье место — 28 отряд ФПС по Республике Башкортостан (20 минут 58 секунд).