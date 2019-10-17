Фото: ИА «Башинформ» Владимир Путин наделил полицейских новыми полномочиями Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам. Речь идет о действиях, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Предостережения также касаются недопустимости продолжения антиобщественного поведения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, подготовленной на этапе его рассмотрения в парламенте, «концепция закона направлена на устранение правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений, уполномоченных на осуществление профилактического воздействия в форме объявления официального предостережения».

Порядок объявления предостережения, включая форму его направления, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России, сообщает ТАСС.