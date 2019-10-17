Владимир Путин наделил полицейских новыми полномочиями
Владимир Путин наделил полицейских новыми полномочиями Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам. Речь идет о действиях, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений. Предостережения также касаются недопустимости продолжения антиобщественного поведения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Как отмечалось в пояснительной записке к закону, подготовленной на этапе его рассмотрения в парламенте, «концепция закона направлена на устранение правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений, уполномоченных на осуществление профилактического воздействия в форме объявления официального предостережения».
Порядок объявления предостережения, включая форму его направления, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных его объявлять, будут определяться МВД России, сообщает ТАСС.