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В Бурзяне на озере Йылкысыккан установят скульптуру мифического коня Акбузата

ПОЛИТИКА
Фото: Лейла Аралбаева

В Бурзяне на озере Йылкысыккан установят скульптуру мифического коня Акбузата Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Установка скульптуры мифического коня Акбузата на берегу озера Йылкысыккан в Бурзянском районе, около Каповой пещеры, планируется на ноябрь. Об этом сообщил на первом «Туристическом часе» в правительстве Башкирии директор НПЦ по охране объектов культурного наследия Минкультуры Данир Гайнуллин. Пещера Шульган-Таш — главная туристская достопримечательность республики. Акбузат — персонаж башкирского эпоса. Из озера Йылкысыккан, по легенде, вышел табун сказочных коней. Сейчас скульптура отливается из чугуна на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Ее высота запроектирована пятиметровой, высота коня — 3,5 метра.

Директор НПЦ проинформировал о ходе строительства историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш», начатого в конце 2018 года. Сейчас стройка находится на стадии возведения стен. Проект экспозиции музея создают уфимские, московские, испанские специалисты.

Здание комплекса планируется достроить к концу 2020 года, к середине 2021 – завершить установку экспозиции, к концу 2021 — копии пещерных рисунков. Такую работу выполняют только две французские фирмы, сейчас с ними ведутся переговоры, сказал директор НПЦ.

Важнейшая задача на ближайшее время — создать вокруг комплекса туристическую инфраструктуру, достойную номинанта в список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметил Данир Гайнуллин. В 2017 году район пещеры обеспечен сотовой связью и интернетом, в 2018 году началось увеличение мощностей электро- и газоснабжения.

«Однако в целом туристическую инфраструктуру Каповой пещеры стоит признать слаборазвитой, находящейся в неудовлетворительном состоянии. Возле строящегося комплекса бессистемно разбросаны торговые павильоны, сооруженные из различных строительных материалов, не имеющие единого стиля оформления. На территории рядом с пещерой остро не хватает парковочных мест. Срочно нужен единый план развития инфраструктуры. На объекте нужны парковка, речной причал, музей бортевой пчелы, палаточный городок с биотуалетами, функциональные крытые беседки, мангальные зоны. Близ деревни Гадельгареево предлагается поставить АЗС, сделать историческую реконструкцию башкирских жилищ. Генплан развития нужно выработать совместными усилиями администрации Бурзянского района, Госкомтуризма, НПЦ», — считает Данир Гайнуллин.

«Мы всегда понимали ценность Шульган-Таша. Когда приезжают гости, первым делом предлагают посетить пещеру, и все возвращаются в восхищении. Что касается инфраструктуры, полностью согласен. Полагаю, вам надо провести совещание с выездом на место — с главой района, с научными организациями, и определиться, что нужно делать», — сказал Радий Хабиров.

Теги: Шульган-Таш, музей, Акбузат
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