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19 октября в центре Уфы перекроют движение транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

19 октября в центре Уфы перекроют движение транспорта Фото: Администрация Уфы

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 19 октября, с 6 до 16 часов полностью перекроют движение транспорта на ул.Мустая Карима — на участке от ул.Достоевского до ул.Чернышевского, а также на ул.Кирова — на участке от Ленина до Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Такое решение принято для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Мэрия Уфы просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и рекомендует заранее планировать свой маршрут.

Теги: транспорт, ограничение движения
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