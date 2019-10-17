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17 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет IV Евразийский гуманитарный форум

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе пройдет IV Евразийский гуманитарный форум Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

23-24 октября в Уфе пройдет IV Евразийский гуманитарный форум. Он проводится в Башкортостане начиная с 2015 года. Организаторами его выступают Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, правительство Республики Башкортостан, министерства образования и культуры Республики Башкортостан. В 2019 году в качестве основного соорганизатора выступает Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

IV Евразийский гуманитарный форум включает цикл научных, научно-образовательных и просветительских мероприятий, цель которых — укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере науки, образования, культуры, реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов.

В рамках Форума планируются следующие мероприятия:

  • XII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», которая направлена на обсуждение актуальных вопросов религиозного образования, истории и культуры ислама, возрождения духовных ценностей, воспитания молодежи;
  • Международная научно-практическая конференция для университетов УШОС – «Экология и образование», целью которой станет обсуждение проблем и принятие механизмов взаимодействия университетов УШОС в сфере образования и экологии;
  • Круглый стол под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО «Просвещение и образование в контексте реализации целей устойчивого развития»;
  • Всероссийская, с международным участием, научная конференция «Духовный мир мусульманских народов Евразии. М. Акмулла – великий башкирский просветитель XIX века» (XIV Акмуллинские чтения).
Мероприятия форума пройдут в Конгресс-холле «Торатау» по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2.

Более подробная информация на официальном сайте IV Евразийского гуманитарного форума.

Напомним, III Евразийский международный гуманитарный форум по вопросам культуры и народного творчества под эгидой Российской комиссии по делам ЮНЕСКО прошел в уфимском Конгресс-холле 22 сентября минувшего года и собрал более 200 участников.

Теги: гуманитарный форум, ЮНЕСКО
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