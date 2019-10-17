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В удаленных селах Башкирии начали подключать школы и ФАПы к высокоскоростному интернету

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В удаленных селах Башкирии начали подключать школы и ФАПы к высокоскоростному интернету Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии стартовала реализация проекта «Информационная инфраструктура» национальной стратегии «Цифровая экономика РФ», разработанной по поручению президента России Владимира Путина.

Проект предусматривает подключение к интернету социально значимых объектов в населенных пунктах с численностью от 100 до тысячи человек.

На сегодняшний день информационно-технологической инфраструктурой (ИКТ) обеспечены 50 социально значимых объектов. Среди них – школы, ФАПы, отделения полиции, пожарные части, избирательные комиссии.

«Благодаря программе «Информационная инфраструктура» высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные села, где его раньше не было. Всего по этой программе до конца 2021 года к высокоскоростному интернету подключат 2774 социальных объекта», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Алевтина Даутова.
Проект «Информационная инфраструктура» предусматривает строительство оптоволоконных линий связи, развитие каналов связи, подключение к ним СЗО и создание ИКТ-инфраструктуры внутри объектов. На основе созданной инфраструктуры, оператор обеспечит широкополосный доступ к интернету. Напомним, оператором проекта в результате проведенного в июле 2019 года аукциона признана телекоммуникационная компания Республики Башкортостан – ПАО «Башинформсвязь».

По условиям контракта, до 1 декабря текущего года оператор подключит 722 социальных объекта или 26 процентов от общего количества подключаемых объектов.

Теги: нацпроекты, интернет, село
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