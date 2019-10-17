Отважный воин: Как башкирский танкист взял в плен взвод фашистов и спас товарища

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Это было уже на вражеской территории, там, откуда ранним утром 22 июня 1941 года раздались вероломные выстрелы фашистских орудий по спящим городам и селам Советского Союза. О подвигах отцов и дедов рассказала газета «Советская Башкирия» в октябре 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Советские танкисты только что отбили очередную контратаку противника и готовились к новой схватке с врагом, рассказывают в издании. В минуту передышки сержант Тыртыченко спросил наводчика орудия Суфияна Минигулова, сколько контратак отразили сегодня. «Три, товарищ сержант», — последовал ответ. «Три? – задумчиво произнес Тыртыченко и добавил: – До вечера еще далеко, сдается мне, фашисты не успокоятся, попытаются вернуть свои прежние рубежи».

Сержант оказался прав. Через полчаса гитлеровцы при поддержке артиллерии предприняли четвертую контратаку. Они шли в полный рост, словно совершали переход в учебных целях, решив таким образом психически воздействовать на наших бойцов. «Ишь, как идут-то, будто на парад собрались, – усмехнулся Минигулов. – Но ничего у них не выйдет».

По команде офицера три советских танка вынырнули из леса и скрылись за сараем. Немцы шли, не встречая сопротивления, уже отчетливо были видны их лица под стальными касками. И вдруг тишину разорвали длинные пулеметные очереди: наши танки, укрывшиеся за сараем, стремительно выскочили на открытую местность и ударили по врагу. Немцы залегли за картофельными буртами. Тогда Суфиян Минигулов предложил зайти сбоку и «чесануть по фашистам с фланга». «Полный вперед!» – скомандовал сержант. И танк Минигулова помчался в сторону, чуть правее буртов. Суфиян навел пулемет и сделал несколько очередей, затем произвел выстрелы из пушки. «Десятки гитлеровцев остались лежать мертвыми на картофельном поле, двадцать вражеских солдат во главе с офицером подняли руки и сдались в плен», — говорится в газете.

«В этот день, — вспоминал потом Суфиян Минигулов, — наши части возобновили наступление и к вечеру продвинулись далеко вперед».

Другой раз башкирский танкист спас от неминуемой гибели своего товарища, который, после взрыва моста фашистами, оказался отрезанным рекой от своих. Когда гитлеровцы уже стали подкрадываться к одинокой «тридцатьчетверке», чтобы уничтожить его, Минигулов, заметив легкую зыбь на воде, нашел неглубокое место и успешно преодолел водную преграду. Следом за ним на тот берег переправились его товарищи. «Тридцать наших танков проскочили через реку в том месте, где первым форсировал ее отважный воин Суфиян Минигулов», — отмечается в сообщении. Видя перед собой грозную силу, гитлеровцы поспешили удрать.

Во многих боях побывал старшина Суфиян Минигулов, паренек из деревни Балгазы Альшеевского района Башкирии. Удостоился десяти правительственных наград. А когда закончилась война и подошел его черед демобилизоваться, он решил остаться на сверхсрочную службу. «Привык к армейской жизни, да и танк полюбил», — пояснил Минигулов.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

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