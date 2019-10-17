Фото: mapio.net Самым красивым селом Башкирии назвали Наурузово Учалинского района Фото: mapio.net

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Победителем конкурса 2019 года «Самое красивое село Республики Башкортостан» стало село Наурузово Учалинского района. Об этом было объявлено сегодня в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения. Церемония объявления и награждения тройки призеров и номинантов прошла сегодня утром на телеканале с 9 до 10 часов.

Второе место по итогам конкурса заняло село Макарово Ишимбайского района, третье – село Дюртюли Шаранского района.

Тройка призеров разделила миллионный призовой фонд конкурса. Первое место отмечено грантом в 500 тысяч рублей, втрое – 300 тысяч, третье – 200 тысяч рублей. Кроме того, 12 красивых сел — участников конкурса отмечены в различных номинациях.

«Деревней мечты» признано Таваканово Кугарчинского района, «Многонациональным селом» стало село Талачево Стерлитамакского района, номинация «Большое будущее» присуждена селу Янгурча Стерлибашевского района, «Социально развитое село» — Алькино Салаватского района. Деревня Явгильдино Караидельского района признана самой «Трудолюбивой деревней». Деревня Лекаревка Уфимского района стала победителем в номинации «Доступная среда», деревня Кшлау-Елга Аскинского района признана «Эко-деревней», Гадельгареево Бураевского района – «Живописной деревней», Байдавлетово Зианчуринского района – «Дружным селом», село Старобаширово Чекмагушевског района – самое «Гостеприимное село», село Кисак-Каин Янаульского района признано самым «Комфортным селом», а деревня Сосновка Мишкинского района завоевала «Приз зрительских симпатий».

Все эти 12 сел поощрены денежными призами в размере 20 тысяч рублей, а остальные 33 села, принявшие участие в конкурсе, будут награждены Дипломами.

Конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан» проходил второй год подряд. Его организаторами выступают Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и ГУП ТРК «Башкортостан». Конкурс проводится в целях развития местного самоуправления в населенных пунктах республики, активизации участия населения в решении вопросов местного значения на своих территориях, улучшения условий и повышения престижа проживания в сельской местности, привития любви к своей родине, селу, популяризации сельского образа жизни, развития и поддержки созидательной гражданской активности и инициативы.

В конкурсе приняли участие села и деревни Башкортостана с количеством населения до 5000 человек. В этом году конкурс проходил в три этапа. Первый этап – с 1 по 31 августа — включал прием заявок, а также их оценку в соответствии с утвержденным положением.

На втором этапе из 48 заявившихся на конкурс сел комиссией было отобрано 10, с 1 по 20 сентября шла видеопрезентация финалистов на телеканале Башкирское спутниковое телевидение с последующим проведением зрительского голосования.

По окончании зрительского голосования конкурсная комиссия определила пять сельских населенных пунктов по итогам первого и второго этапов конкурса.

Победители, получившие наибольшую итоговую оценку, определились на третьем этапе конкурса. Конкурсная комиссия оценивала не только внешний облик села, но и его историю, уровень участия жителей в жизни села, присутствие на просторах интернета путем ведения группы или сообщества села, а также наличие и сохранение жителями культурных традиций и обычаев. Всего оценка велась по 18 критериям, утвержденным Положением о проведении конкурса.