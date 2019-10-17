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17 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается снег с дождем, на дорогах гололедица

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ожидается снег с дождем, на дорогах гололедица Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии синоптики прогнозируют похолодание.

17 октября днем местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +2,+7°. На дорогах туман и гололедица.

18 октября ночью ожидаются небольшие дожди, в северных районах со снегом, днем дожди. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, по востоку до -5°, днем +5,+10°.

19 октября ночью дождь, местами со снегом, днем в отдельных районах дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, при прояснениях до -8°, днем +1,+6°.

Теги: прогноз погоды
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