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Уфа   °

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В Уфе появятся улицы Гали Ибрагимова, Доброжелательная и Европейская

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Уфе появятся улицы Гали Ибрагимова, Доброжелательная и Европейская Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе на 46 заседании городского совета депутаты приняли решение о наименовании 12 новых улиц в Советском, Калининском, Октябрьском и Кировском районах столицы.

Так, одна из новых улиц в Советском районе Уфы будет названа именем башкирского писателя и поэта, педагога, участника ВОВ, заслуженного работника культуры РСФСР и БАССР Гали Ибрагимова. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения.

Сразу 9 новых улиц получат свои наименования в селе Нагаево Октябрьского района. Появятся улицы: Доброжелательная, Европейская, Кофейная, Лепестковая, Славянская, Облепиховая, Пасечная, Почетная и Рельефная.

В Кировском районе улица в микрорайоне Кузнецовский затон получит название Симферопольская. В микрорайоне Максимовка Калининского района появится улица Звездопадная.

Теги: Горсовет, названия улиц
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