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После утечки с завода в Башкирии в воде двух рек обнаружено превышение сульфат-ионов

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

После утечки с завода «ПОЛИЭФ» в пробах воды из рек Изяк и Уфимка обнаружено незначительное превышение по ряду показателей, сообщает Роспотребнадзор по Башкирии.

С 10 по 13 октября отобрано 14 проб воды из рек Кызмышла, Уфа, Изяк, Белая, Потеха, Большой Изяк, а также 11 проб воды из централизованных систем водоснабжения.

По результатам лабораторных исследований все пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиНа по показателям: бензол, полифосфаты, общая минирализация, нефтепродукты, аммиак и аммоний-ион, сульфаты, ацетальдегид, бутилацетат, дибутилфталат, диметилтерефталат, диоктилфталат, метанол, метилацетат, этиленгликоль.

4 пробы воды не соответствуют нормам. В воде рек Изяк и Уфимка незначительно превышено содержание сульфат-ионов, уточнили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также исследуются пробы почвы на территории «Полиэфа» и за его границей. Мониторинг на месте розлива промышленных стоков продолжается.

Теги: завод, стоки, ПОЛИЭФ
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