Многодетным семьям Башкирии начали выдавать специальные удостоверения

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии начали выдавать удостоверения многодетным семьям, сообщили в республиканском минтруде.

«Официальный документ, подтверждающий статус многодетности и дающий право на различные скидки и льготы в магазинах, развлекательных центрах, музеях, театрах, разработан в республике впервые», — отметила пресс-секретарь министерства семья, труда и социальной защиты населения РБ Роза Кузьменко.

Для получения удостоверения необходимо обратиться либо в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения, либо в любой офис МФЦ. В первом случае удостоверение можно получить сразу в день обращения, во втором – через 10 дней.

Набор документов для получения удостоверения простой: паспорта обоих родителей, свидетельство о браке или о его расторжении, справка о составе семьи, свидетельства о рождении всех детей (в том числе приемных, усыновленных, взятых под опеку).

«Если в семье есть приемные дети или дети, взятые под опеку, то понадобится предъявить соответствующие решения муниципальных органов. В случае, если сведения об отце внесены в свидетельство о рождении ребенка на основании заявления матери, то нужна соответствующая справка, выданная органом ЗАГС», — добавила Роза Кузьменко.

По ее словам, пока принято свыше тысячи заявлений. Чуть более 600 многодетных семей республики уже получили такие удостоверения.

По данным последней переписи, в Башкирии проживает более 46 тысяч многодетных семей.

Напомним, многодетной признается семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей.

Найти актуальную информацию о действующих на территории Уфы и республики скидках и акциях для семей с детьми можно на Семейном портале Башкортостана.