«Счастье быть дома»: ученые и медиаперсоны рассказали о своих любимых местах в Башкириипартнерский материал
«Счастье быть дома»: ученые и медиаперсоны рассказали о своих любимых местах в Башкирии Фото: Олег Чегодаев
УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В октябре Башкирия отмечает 100-летие со дня образования республики. Наш регион славится природными достопримечательностями: красотой лесов, гор, великолепными озерами. У каждого жителя Башкирии есть такое место в родном краю, о котором приятно вспоминать и рассказывать.
«МегаФон» попросил известных личностей: блогеров, путешественников, предпринимателей, ученых и общественных деятелей Башкирии поделиться историями о событиях и воспоминаниями, связанных с любимых местами. Ведь сегодня очень важно, чтобы там, где любишь бывать, и там, куда приезжают путешественники, работали связь и быстрый мобильный интернет.
Стерлитамакские шиханы имеют высокую стратиграфическую и палеонтологическую ценность. На них выявлено большое разнообразие останков морских обитателей древних рифов: известковых водорослей, фораминифер, кораллов, мшанок, брахиопод. Это уникальные памятники природы и прекрасные образцы геологической летописи нашей Планеты.
На территории шихана Торатау интернет 4G МегаФона летает, на вершине cкорость доходит до 21 Мбит/cекунду.
«А там будет связь? — спрашивает меня Коля. Мне нужно будет совершить Скайп-звонок по работе. Очень важный». В местном приюте мне ответили, что связь есть наверху, на горе.
Проснувшись рано утром и заварив в дорогу термос вкуснейших башкирских трав, мы выехали на трассу. Добрались до Инзера и там пересели на «кукушку», местную электричку. Осенью она меняет свой прицеп на настоящий комфортабельный «лакшери» вагон. Погода была настоящая сентябрьская — лес переливался красно-оранжевой акварелью, а в горах лежали сугробы снега. И, не переставая, шел дождь.
А я залипаю на потрясающие виды вокруг. Под ногами уже хрустит снег, а в воздухе аромат осени и тишины. Как же здорово, что именно здесь ловит интернет, а иначе, может быть, мы бы сюда не забрались.
Красивая у нас Башкирия! А горы не сравнятся ни с какими Пиренеями. «Счастье быть дома» — улыбаюсь я, и с неба начинают падать огромные снежные хлопья.
Во многих местах Южного Урала покрытие МегаФона лучшее, и я пользуюсь этим для публикации фотографий и видео прямо с вершин гор.
Иремель – это самая обустроенная гора Южного Урала, много красивых и популярных маршрутов идет к ее вершине. Но есть такие, по которым восходят единицы, в них сложность и красота идет рука об руку.
И примерно ровно год назад, осенью, там я сделал одну из своих любимых фотографий Иремеля, поднимаясь со стороны Тыгынских болот.
Дело было так. Страх и неотвратимая необходимость пройти эти 20 метров, две сущности борются во мне.
На кону тот единственный кадр, единственный ракурс ради которого все затевалось. За моей спиной из-за горизонта неотвратимо рвётся солнце, меняя с каждой секундой цвет мира, впереди меня величественно светится Иремель, подо мной болото и ноги с каждым шагом, все глубже и глубже уходят в покрытые корочкой льда темные недра.
На болоте я один и можно надеяться только на себя...
Страх и неотвратимая необходимость пройти эти 20 метров. Я медленно иду к глади озера где отражается освещённый предрассветными красками Иремель. Шаг, ещё шаг, ещё. проваливаюсь по пояс и с ужасом чувствую, что правая нога свободно болтается в воде, не нащупывая даже минимальную мшисто-травянистую опору. Назад, два шага назад и влево, обхожу это участок по более густой траве, ещё несколько шагов. И вот он, ракурс!
Гора полностью отражается в чёрном болотистом оке озера.
Достаю камеру и начинаю снимать панораму. С каждым щелчком затвора чувствую, что погружаюсь все глубже и глубже. Сдвигаюсь в сторону и все повторяется снова, снимаю и медленно тону...
С трудом выползаю на мягкий, почти твёрдый мшистый ковёр, лежу пытаясь растереть конечности. Ног нет есть два куска свежемороженого мяса. Но есть и кадр!
Осматриваюсь, солнце встало над северной оконечностью хребта Аваляк и заливает мир янтарным, свежим светом.
Встаю и опять иду в воду.
Кстати, там очень хорошо работает мобильный интернет МегаФона, можно свободно пользоваться 4G, и оттуда несколько раз велись прямые трансляции в сетях.
Когда мы ехали, я только тогда понял, мы так оказывается не ценим эту красоту. Гости чуть ли не через каждые 20-30 км просили остановиться и сфотографировать эти горы, леса, пейзажи. Они были в таком диком восторге от этой красоты, что меня прямо гордость брала за нашу республику. И эти 280 км проходят как-то отдыхая, хотя ты и едешь за рулем. Потому что все пейзажи что летом, что осенью, что зимой и весной – они каждый раз по-своему нереально красивые. Ну, а в самих курортах Абзаково и Новоабзаково, там столько интересных мест, мы ездим туда раз в месяц обязательно, но там еще столько мест, которые мы не посмотрели – это горы, скалы.
Не доезжая до Абзаково 2 км есть заброшенный детский лагерь, который сейчас собираются восстанавливать, туда попадаешь – как-будто с помощью машины времени вернулся Советский союз примерно в 1987 год.
А в Актив-отеле «Горки», который окружен хвойным лесом, воздух насыщен кислородом, запахом хвои, особенно после дождя здесь дышать очень вкусно. Здесь открываются шикарные виды гор, как будто бы в 3D-реальности.
В Новоабзаково есть огромный зверинец, большой хаски-город, где можно зимой покататься на собачьих упряжках, нереально красивые виды, окруженные с двух сторон горами, катамараны, река, которая собирается в прудик как мини-водохранилище. И еще мне нравится в Абзаково одна из самых длинных канатных дорог в Башкирии, 27 минут в одну сторону. Там просто садишься и наслаждаешься. Это надо видеть.
А еще на территории горнолыжного центра Абзаково работает мобильный интернет 4G МегаФона.