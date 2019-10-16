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«Счастье быть дома»: ученые и медиаперсоны рассказали о своих любимых местах в Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Чегодаев

«Счастье быть дома»: ученые и медиаперсоны рассказали о своих любимых местах в Башкирии Фото: Олег Чегодаев

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В октябре Башкирия отмечает 100-летие со дня образования республики. Наш регион славится природными достопримечательностями: красотой лесов, гор, великолепными озерами. У каждого жителя Башкирии есть такое место в родном краю, о котором приятно вспоминать и рассказывать.

«МегаФон» попросил известных личностей: блогеров, путешественников, предпринимателей, ученых и общественных деятелей Башкирии поделиться историями о событиях и воспоминаниями, связанных с любимых местами. Ведь сегодня очень важно, чтобы там, где любишь бывать, и там, куда приезжают путешественники, работали связь и быстрый мобильный интернет.

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Исхак Фахрутдинов﻿, Заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, Торатау:
Люблю стерлитамакские Шиханы за их красоту, за возможность прикоснуться к удивительной истории нашей планеты, за прекрасные пейзажи, которые открываются с их вершин. Каждый из шиханов обладает уникальным своеобразием. Шиханы — это палеорифы, выведенные на дневную поверхность.

Стерлитамакские шиханы имеют высокую стратиграфическую и палеонтологическую ценность. На них выявлено большое разнообразие останков морских обитателей древних рифов: известковых водорослей, фораминифер, кораллов, мшанок, брахиопод. Это уникальные памятники природы и прекрасные образцы геологической летописи нашей Планеты.

На территории шихана Торатау интернет 4G МегаФона летает, на вершине cкорость доходит до 21 Мбит/cекунду.

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Алиса Котляр﻿, блогер, путешественница, активист ЗОЖ, Айгир:
Я только прилетела из Испании, и после пройденного пути Сантьяго я не готова была так быстро возвращаться в городскую реальность. Поэтому мы решили уехать на пару дней в одно из моих любимейших мест в Башкирии – на гору Айгир.

«А там будет связь? — спрашивает меня Коля. Мне нужно будет совершить Скайп-звонок по работе. Очень важный». В местном приюте мне ответили, что связь есть наверху, на горе.

Проснувшись рано утром и заварив в дорогу термос вкуснейших башкирских трав, мы выехали на трассу. Добрались до Инзера и там пересели на «кукушку», местную электричку. Осенью она меняет свой прицеп на настоящий комфортабельный «лакшери» вагон. Погода была настоящая сентябрьская — лес переливался красно-оранжевой акварелью, а в горах лежали сугробы снега. И, не переставая, шел дождь.

Дорога до зубов Шурале была безумно красивой и очень скользкой. Каждые 10 минут Коля проверял связь, чтобы отписаться команде. И вот почти уже на вершине он кричит «Поймал! 4G-скорость прям как в Уфе!». Надевает наушники и начинает онлайн-конференцию.

А я залипаю на потрясающие виды вокруг. Под ногами уже хрустит снег, а в воздухе аромат осени и тишины. Как же здорово, что именно здесь ловит интернет, а иначе, может быть, мы бы сюда не забрались.

Красивая у нас Башкирия! А горы не сравнятся ни с какими Пиренеями. «Счастье быть дома» — улыбаюсь я, и с неба начинают падать огромные снежные хлопья.

Олег Чегодаев﻿, амбассадор Уральских гор, создатель ювелирного бренда экстремальных украшений Exje, путешественник и фотограф, Иремель:
Иремель — вторая по величине (1582 метра) вершина Южного Урала. В летние выходные на нее поднимаются до 500 человек в день. Базовая станция МегаФона находится возле деревни Махмутово, обеспечивая устойчивый прием сигнала на южных склонах горы Иремель, например, при подъёме на плато со стороны Башкирии – деревни Николаевка. Сигнал позволяет пользоваться связью и отправлять сообщения.

Во многих местах Южного Урала покрытие МегаФона лучшее, и я пользуюсь этим для публикации фотографий и видео прямо с вершин гор.

Иремель – это самая обустроенная гора Южного Урала, много красивых и популярных маршрутов идет к ее вершине. Но есть такие, по которым восходят единицы, в них сложность и красота идет рука об руку.

И примерно ровно год назад, осенью, там я сделал одну из своих любимых фотографий Иремеля, поднимаясь со стороны Тыгынских болот.

Дело было так. Страх и неотвратимая необходимость пройти эти 20 метров, две сущности борются во мне.

На кону тот единственный кадр, единственный ракурс ради которого все затевалось. За моей спиной из-за горизонта неотвратимо рвётся солнце, меняя с каждой секундой цвет мира, впереди меня величественно светится Иремель, подо мной болото и ноги с каждым шагом, все глубже и глубже уходят в покрытые корочкой льда темные недра.

На болоте я один и можно надеяться только на себя...

Страх и неотвратимая необходимость пройти эти 20 метров. Я медленно иду к глади озера где отражается освещённый предрассветными красками Иремель. Шаг, ещё шаг, ещё. проваливаюсь по пояс и с ужасом чувствую, что правая нога свободно болтается в воде, не нащупывая даже минимальную мшисто-травянистую опору. Назад, два шага назад и влево, обхожу это участок по более густой траве, ещё несколько шагов. И вот он, ракурс!

Гора полностью отражается в чёрном болотистом оке озера.

Достаю камеру и начинаю снимать панораму. С каждым щелчком затвора чувствую, что погружаюсь все глубже и глубже. Сдвигаюсь в сторону и все повторяется снова, снимаю и медленно тону...

С трудом выползаю на мягкий, почти твёрдый мшистый ковёр, лежу пытаясь растереть конечности. Ног нет есть два куска свежемороженого мяса. Но есть и кадр!

Осматриваюсь, солнце встало над северной оконечностью хребта Аваляк и заливает мир янтарным, свежим светом.

Встаю и опять иду в воду.

Артур Идельбаев, эксперт по внутреннему туризму, Нугуш:
Одним из самых моих любимых мест в Башкортостане является водохранилище Нугуш и расположенный на его берегу этнопарк «INAYA». Я люблю возить сюда туристов. Сравнительно на небольшом расстоянии от Уфы здесь можно показать гостям все величие башкирской природы, покатать их на башкирских и пестрых индейских лошадях, попарить в башкирской бане и дать почувствовать себя настоящим кочевником в ханской юрте. Каждый раз, когда у нас готовиться очередная поездка сюда, я испытываю предчувствие праздника.

На территории этнопарка «INAYA», где очень хочется запечатлеть красоту и аутентичность этого места и поделиться ею, работает быстрый интернет 4G МегаФона.

Алина Алинс﻿, сооснователь маркетингового агенства Med-Agency, Якты-Куль:
У всех есть свои традиции. Я, например, каждый год езжу с друзьями на Банное во время новогодних каникул, в Башкирии этот курорт и озеро называют Якты-куль. Уединение с природой, много снега, катание на сноуборде на закате – для меня это настоящая перезагрузка! Поэтому Банное занимает в моем сердце особенное место. Тот факт, что это место расположено всего в 300 км от Уфы – большая ценность. Я бы назвала это везением! С большой любовью провожу там время, дорожа каждой минутой.

В окрестностях горнолыжного центра и озера Якты-куль интернет 4G МегаФона летает со скоростью 28 Мбит/cекунду.

Раис Габитов﻿, директор PR-агенства, гора Малиновая:
Вершина горы Малиновая — одна из самых красивых на Южном Урале, его высота 1150 м. Вершина образует скальный каменный цирк. С нее видно очень много других вершин Южного Урала, например, Ямантау, Ялангас, Иремель, а также видно мой родной город детства Белорецк. На вершине Малиновой есть все что я люблю: гора, вид на мой родной город, а также там есть уединенные места для отдыха, где можно даже загорать голышом. На этой горе снимался популярный в советское время сериал «Вечный зов». Поэтому гора имеет еще и культурное историческое значение и просто греет мне сердце.

Кстати, там очень хорошо работает мобильный интернет МегаФона, можно свободно пользоваться 4G, и оттуда несколько раз велись прямые трансляции в сетях.

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Рамиль Ахтареев﻿, шоумен, ведущий мероприятий, блогер, Абзаково:
Абзаково и Новоабзаково стали нашими семейными излюбленными местами отдыха. Трасса Уфа-Абзаково входит в топ-10 самых живописных трасс России, она разгружена от трафика, и когда к нам приезжали друзья из Питера, мы сразу повезли их в Актив-отель Горки.

Когда мы ехали, я только тогда понял, мы так оказывается не ценим эту красоту. Гости чуть ли не через каждые 20-30 км просили остановиться и сфотографировать эти горы, леса, пейзажи. Они были в таком диком восторге от этой красоты, что меня прямо гордость брала за нашу республику. И эти 280 км проходят как-то отдыхая, хотя ты и едешь за рулем. Потому что все пейзажи что летом, что осенью, что зимой и весной – они каждый раз по-своему нереально красивые. Ну, а в самих курортах Абзаково и Новоабзаково, там столько интересных мест, мы ездим туда раз в месяц обязательно, но там еще столько мест, которые мы не посмотрели – это горы, скалы.

Не доезжая до Абзаково 2 км есть заброшенный детский лагерь, который сейчас собираются восстанавливать, туда попадаешь – как-будто с помощью машины времени вернулся Советский союз примерно в 1987 год.

А в Актив-отеле «Горки», который окружен хвойным лесом, воздух насыщен кислородом, запахом хвои, особенно после дождя здесь дышать очень вкусно. Здесь открываются шикарные виды гор, как будто бы в 3D-реальности.

В Новоабзаково есть огромный зверинец, большой хаски-город, где можно зимой покататься на собачьих упряжках, нереально красивые виды, окруженные с двух сторон горами, катамараны, река, которая собирается в прудик как мини-водохранилище. И еще мне нравится в Абзаково одна из самых длинных канатных дорог в Башкирии, 27 минут в одну сторону. Там просто садишься и наслаждаешься. Это надо видеть.

А еще на территории горнолыжного центра Абзаково работает мобильный интернет 4G МегаФона.

Теги: МегаФон, интернет, туризм
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