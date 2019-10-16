«Счастье быть дома»: ученые и медиаперсоны рассказали о своих любимых местах в Башкирии

Иремель — вторая по величине (1582 метра) вершина Южного Урала. В летние выходные на нее поднимаются до 500 человек в день.

Базовая станция МегаФона находится возле деревни Махмутово, обеспечивая устойчивый прием сигнала на южных склонах горы Иремель, например, при подъёме на плато со стороны Башкирии – деревни Николаевка. Сигнал позволяет пользоваться связью и отправлять сообщения.

Во многих местах Южного Урала покрытие МегаФона лучшее, и я пользуюсь этим для публикации фотографий и видео прямо с вершин гор.

Иремель – это самая обустроенная гора Южного Урала, много красивых и популярных маршрутов идет к ее вершине. Но есть такие, по которым восходят единицы, в них сложность и красота идет рука об руку.

И примерно ровно год назад, осенью, там я сделал одну из своих любимых фотографий Иремеля, поднимаясь со стороны Тыгынских болот.

Дело было так. Страх и неотвратимая необходимость пройти эти 20 метров, две сущности борются во мне.

На кону тот единственный кадр, единственный ракурс ради которого все затевалось. За моей спиной из-за горизонта неотвратимо рвётся солнце, меняя с каждой секундой цвет мира, впереди меня величественно светится Иремель, подо мной болото и ноги с каждым шагом, все глубже и глубже уходят в покрытые корочкой льда темные недра.

На болоте я один и можно надеяться только на себя...

Страх и неотвратимая необходимость пройти эти 20 метров. Я медленно иду к глади озера где отражается освещённый предрассветными красками Иремель. Шаг, ещё шаг, ещё. проваливаюсь по пояс и с ужасом чувствую, что правая нога свободно болтается в воде, не нащупывая даже минимальную мшисто-травянистую опору. Назад, два шага назад и влево, обхожу это участок по более густой траве, ещё несколько шагов. И вот он, ракурс!

Гора полностью отражается в чёрном болотистом оке озера.

Достаю камеру и начинаю снимать панораму. С каждым щелчком затвора чувствую, что погружаюсь все глубже и глубже. Сдвигаюсь в сторону и все повторяется снова, снимаю и медленно тону...

С трудом выползаю на мягкий, почти твёрдый мшистый ковёр, лежу пытаясь растереть конечности. Ног нет есть два куска свежемороженого мяса. Но есть и кадр!

Осматриваюсь, солнце встало над северной оконечностью хребта Аваляк и заливает мир янтарным, свежим светом.

Встаю и опять иду в воду.