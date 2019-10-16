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16 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, кто в Башкирии лучше всех работает с жалобами людей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Стало известно, кто в Башкирии лучше всех работает с жалобами людей Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Рабочая группа «Инцидент-менеджмента» составила рейтинг муниципалитетов по работе с обращениями граждан. Его возглавили администрации Стерлитамака, Сибая, Мелеузовского, Благовещенского, Уфимского и Иглинского районов. Все остальные муниципалитеты находятся в так называемой «желтой зоне». Месяцем ранее в «красной зоне» рейтинга был только Краснокамский район, но там сумели подтянуть ситуацию и встать на путь исправления.

В рейтинге районов Уфы первое место поделили Советский и Октябрьский районы. В опасной «красной зоне» — Калининский район. Сама администрация города в общем рейтинге занимает седьмое место.

При составлении рейтинга учитывается, сколько жалоб и заявок получил и сколько выполнил муниципалитет, насколько качественно и по-человечески его представители общаются с людьми – пишут сразу просто, доступно и по существу или, как раньше, включают бюрократа и начинают «футболить». Результаты считаются ежемесячно, итоги в виде отчета получает лично глава региона. Качество работы с народом – один из основных показателей, по которым оценивается работа мэров города и глав районов и, в том числе, принимаются кадровые решения.

Теги: инцидент
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