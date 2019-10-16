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6 проектов из Башкирии стали финалистами Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

ОБЩЕСТВО
Фото: geopark-yangantau.ru

6 проектов из Башкирии стали финалистами Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Фото: geopark-yangantau.ru

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Шесть проектов из Башкирии стали финалистами Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В целом в финал вышли 223 проекта из 59 регионов. Приволжский округ в лидерах: 77 проектов-финалистов из всех 14 регионов.

В числе победителей в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» — «Однодневный тур на башкирскую колодно-бортевую пасеку» и «Выходные с геологом. Геопарк Янган-Тау».

Башкирский проект «Велотропа Европа – Азия» вошел в число финалистов в номинации «Лучший велосипедный маршрут».

Историко-этнографический и гастрономический маршрут «Нарыстау» стад одним из «Лучших этнографических маршрутов».

Приключенческий тур «Тропою евразийских индейцев» и «Семь чудес Башкортостана» — «Лучшим приключенческим маршрутом».

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Награждение финалистов состоится 27–28 октября в Ижевске.

Теги: туризм, премия
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