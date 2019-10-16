Заместителем полпреда Башкирии при президенте РФ назначен экс заммэра Красногорска
УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Заместителем полномочного представителя Башкирии при президенте России назначен Александр Бутенко. Указ 15 октября подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Согласно открытым источникам, ранее Александр Бутенко занимал пост заместителя главы администрации подмосковного города Красногорск по безопасности и защите населения. Также Бутенко с 2015 года является соучредителем красногорского мотоклуба «Ночные волки».