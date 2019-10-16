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16 октября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Заместителем полпреда Башкирии при президенте РФ назначен экс заммэра Красногорска

ПОЛИТИКА

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заместителем полномочного представителя Башкирии при президенте России назначен Александр Бутенко. Указ 15 октября подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Согласно открытым источникам, ранее Александр Бутенко занимал пост заместителя главы администрации подмосковного города Красногорск по безопасности и защите населения. Также Бутенко с 2015 года является соучредителем красногорского мотоклуба «Ночные волки».

Теги: полпред Башкирии, заместитель, Александр Бутенко
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