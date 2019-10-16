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16 октября Среда

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Уфимцы увидят «Урфин Джюс возвращается» на несколько дней раньше официальной премьеры

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

19 октября в сети кинотеатров «Киномакс» состоится предпремьерный показ полнометражного анимационного фильма по мотивам любимой многими книги — «Урфин Джюс возвращается». Жители Уфы смогут увидеть новый мультфильм на несколько дней раньше официальной премьеры.

Режиссером картины выступил Федор Дмитриев, который уже успел зарекомендовать себя в создании качественной мультипликации для детей, он работал над созданием сериала «Лунтик и его друзья», выступил режиссером и сценаристом сериала «Барбоскины», а также перенес повесть «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» на большой экран. И вот в 2019 году пришло время встретить еще одну его работу — «Урфин Джюс возвращается».

По сюжету девочка Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране, в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит, Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более, Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви?

Свои голоса главным персонажам мультфильма подарили известные актеры: Константин Хабенский стал Урфином Джюсом, а Дмитрий Дюжев озвучил медведя.

Картина понравится не только детям, благодаря качественной анимации и грамотному сочетанию книги и современных технологий, но и взрослым, которые будут рады вновь погрузиться в мир книг, созданный талантливым автором Александром Волковым.

Билеты на показ уже в продаже﻿.

Возрастная категория (6+)

Теги: Киномакс, кино
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