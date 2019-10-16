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Более двух тысяч звонков от жителей Башкирии поступило после отключения аналогового ТВ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Более двух тысяч звонков от жителей Башкирии поступило после отключения аналогового ТВ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Более двух тысяч звонков поступило на горячую линию после отключения аналогового вещания в Башкирии.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по печати и СМИ РБ.

«В основном люди просят проконсультировать по вопросам подключения и настройки оборудования. Пожилые и маломобильные граждане обращаются за помощью волонтеров. С такой просьбой обратилось уже около 450 человек, почти половина заявок выполнена. Одним из актуальных вопросов, волнующих население, остается вопрос настройки телеканала БСТ — он продолжает вещать по всей республике в том же аналоговом режиме, как и прежде», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 14 октября по всей стране было оключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. Россия перешла на цифровое телевидение.

В Башкирии малообеспеченным гражданам — получателям ежемесячного пособия на ребенка и пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, оказывается﻿ государственная поддержка на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения. Около восьми тысяч жителей уже получили помощь государства. Около двух тысяч человек обратились за компенсацией по приставкам. Волонтеры могут помочь настроить оборудование.

В любой момент жители Башкирии могут позвонить на горячую линию и узнать подробности. Номер телефона горячей линии: 8 (800) 347 00-55.

Теги: цифровое вещание, аналоговое ТВ
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