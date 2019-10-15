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В Сибае горнодобывающая компания задолжала своим работникам свыше 32 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.bshpu.ru/

В Сибае горнодобывающая компания задолжала своим работникам свыше 32 млн рублей Фото: https://www.bshpu.ru/

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Сибае горнодобывающая компания задолжала своим работникам свыше 32 млн рублей. По требованию прокуратуры, горнякам вернули долг.

По данным республиканской прокуратуры, «Башкирское шахтопроходческое управление» за июль-август 2019 года задолжало 633 работникам свыше 32 млн рублей. Задержки зарплат были и ранее, компанию штрафовали.

С целью восстановления прав граждан на своевременную оплату труда надзорное ведомство обратилось в суд с заявлениями о взыскании задолженности. После прокурорского вмешательства просроченная зарплата полностью выплачена.

Теги: прокуратура
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