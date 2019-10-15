Минкомсвязи России высоко оценило готовность Башкирии к переходу на цифровое вещание

Фото: http://gsrb.ru



Фото: http://gsrb.ru

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минкомсвязи России высоко оценило готовность Башкортостана к переходу на цифровое вещание.

«Мы высоко оценили готовность республики к переходу на «цифру». Башкортостан попал в четвертый этап подключения, и то время, которое у него было, максимально использовалось для того, чтобы как можно больше людей почувствовали, что изменилась форма передачи федеральных телевизионных каналов», — заявил в Уфе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, на встрече с депутатами Госсобрания-Курултая Башкортостана, представителями региональных телерадиокомпаний России.

Алексей Волин обратил внимание на успешную работу местной «горячей линии», специально организованной для оперативного решения вопросов, связанных с переходом на цифровое вещание.

Так, только за сегодняшний день на «горячую линию» поступило более тысячи телефонных звонков. Примерно же столько же было вчера. Но при этом операторы оперативно, в течение всего нескольких секунд отвечали на поступающие звонки, «поэтому никакого затыка не произошло», констатировал Алексей Волин.

Как пояснил руководитель Агентства по печати и СМИ Башкортостана Борис Мелкоедов, подавляющее большинство тех, кто позвонил на «горячую линию» волнует только один вопрос: как подключиться к цифровому вещанию.

«Есть заявки и на волонтеров. Благодаря волонтерскому движению, республика помогает перейти на «цифру» пожилым и маломобильным людям», — добавил Борис Мелкоедов.

По мнению представителей Минкомсвязи страны, работа волонтеров в Башкортостане организована на таком же высоком уровне, как и «горячая линия».

По их словам, в течение дня сейчас поступает около 200-250 заявок, связанных с оказанием волонтерской помощи. При этом количество неисполненных заявок крайне невелико. Никакой очереди на ожидание волонтеров сейчас нет.

Не менее важный блок, касающийся перехода с аналогового на цифровое вещание, связан с колоссальной работой, которая была проделана в регионе в отношении почти 70 тысяч домохозяйств, которые проживают вне зоны цифрового эфирного покрытия.

«Это один из самых высоких показателей был во всех субъектах России — по людям, находящимся вне зоны цифрового эфирного покрытия. Но на сегодняшний день менее, чем 200 семей не имеют технической возможности смотреть цифровое телевидение. Всем остальным, в том числе при помощи республики на льготных условиях были приобретены комплекты спутникового оборудования, и теперь люди смотрят телевизор», — резюмировал Алексей Волин.

Между тем, как напомнил на встрече председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев, изначально переход на цифровое вещание означал для региональных и муниципальных телеканалов дальнейшее существование в кабельных сетях в районе 200-й кнопки, где их сложно найти. С региональными телеканалами впоследствии удалось положительно решить вопрос путем закрепления особой кнопки. Судьба муниципальных каналов представлялась особенно сложной.

«Парламент Башкортостана обратился к председателю российского правительства Дмитрию Медведеву с вопросом об их сохранении и введении так называемой 22-й кнопки, – сообщил Константин Толкачев. – В мае Госдума приняла закон, который позволил бесплатно зафиксировать на 22-й кнопке муниципальные телеканалы (по одному в каждом муниципалитете). На днях депутат Госдумы Сергей Боярский выступил с инициативой запустить в ряде регионов эксперимент по созданию региональных мультиплексов. Предполагается, что он пройдет в национальных республиках, жители которых привыкли получать информацию, в том числе, на родных языках. Башкортостан назван в числе регионов, где проект предложено апробировать».