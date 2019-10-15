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В Башкирии создан молодёжный штаб Движения «Бессмертный полк России»

ОБЩЕСТВО
Фото: Общественная палата РБ

В Башкирии создан молодёжный штаб Движения «Бессмертный полк России» Фото: Общественная палата РБ

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 октября в Уфе стартовала традиционная эстафета встречи Знамени Победы и Знамени Бессмертного полка. Знамена были торжественно переданы Ленинскому району столицы и лицею №1, с него и началась эстафета.

Эстафета представляет собой торжественную демонстрацию специально изготовленной музейной копии Знамени Победы с соблюдением всех воинских почестей. Патриотическая акция проводится с целью увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Также в этом году в Башкортостане создан молодёжный штаб движения «Бессмертный полк России», сообщает пресс-служба Общественной палаты республики. Идея его создания принадлежит супруге Главы РБ Каринэ Хабировой. Активная молодёжь города Уфы с энтузиазмом поддержала данную идею и сформировала инициативную группу. Утвержден план основных мероприятий штаба на 2019/2020 учебный год, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Уфе 9 мая 2014 года. В 2019 году к всероссийскому народному движению присоединились более 112 тысяч уфимцев.

Теги: движение «Бессмертный полк России»
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