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Башкортостан и Узбекистан намерены развивать отношения

ПОЛИТИКА
Фото: https://pravitelstvorb.ru/ru/

Башкортостан и Узбекистан намерены развивать отношения Фото: https://pravitelstvorb.ru/ru/

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. Делегация иностранного государства находится в эти дни с деловым визитом в башкирской столице.

Стороны обсудили направления развития сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы.По словам Андрея Назарова, Узбекистан сегодня является одним из важнейших партнёров Башкортостана в экономической сфере. Кроме того, у народов двух республик общие исторические и культурные корни.

«Мы заинтересованы в развитии взаимной торговли, промышленной и технологической кооперации, готовы к долгосрочным совместным проектам в сельском хозяйстве, расширении инфраструктуры оптово-распределительных центров с участием узбекских партнёров, – сказал Андрей Назаров.

Ботиржон Асадов отметил, что одно из перспективных направлений – межрегиональное сотрудничество бизнес-сообщества регионов. Он предложил организовать обмен бизнес-миссиями и пригласил делегацию республики посетить с визитом Узбекистан.

Теги: сотрудничество
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