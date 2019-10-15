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«Золотая осень-2019» осыпала «Башспирт» золотом

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Компания «Башспирт» приняла участие в ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», прошедшей в Москве с 9 по 12 октября. На главной выставочной площадке страны ВДНХ Башкортостан традиционно представил экспозицию, демонстрирующую ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность республики, в которой достойное место занял стенд крупнейшего производителя алкогольной продукции региона. Из 18 комплектов наград в номинации производственно-пищевая продукция «Башспирт» забрал рекордное количество медалей – 16, из них 10 золотых и 6 серебряных. Это больше чем в прошлом году, и превосходит результаты водочных предприятий других регионов.

Золотых медалей удостоена продукция «Башспирта», недавно прошедшая комплексный ребрендинг. Золото также получила минеральная лечебно-столовая вода «Белебеевская-2», серебро у питьевой воды, кондиционированной йодом «Чистая».

Успехи госхолдинга «Башспирт» на федеральном уровне в очередной раз подтвердили статус одного из стержневых предприятий агропромышленного комплекса Башкортостана.

Теги: Башспирт, Золотая осень
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