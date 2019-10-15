Фото: Госсобрание РБ В Башкирии многодетным женщинам вручили медали «Материнская слава» Фото: Госсобрание РБ

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 47 многодетных жительниц Башкирии, воспитывающих не менее пяти детей, получили медали «Материнская слава» и денежные премии. Награды женщинам вручил председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев.

Спикер парламента выразил участницам церемонии благодарность и признательность за нелегкий труд в воспитании детей.

«Ваша основная и самая важная миссия – это семья, ее сохранение и благополучие. Большая многодетная семья, где царят мир, любовь и взаимопонимание, – это огромное счастье и благо. В таких семьях матери – это настоящие героини. Все вы – достойный пример для молодого поколения. Сегодня продолжает оставаться актуальным вопрос, связанный с демографической ситуацией в стране. От того, насколько успешно будет вестись работа органов власти, общественности в этом направлении, зависит наше будущее, будущее республики», — сказал Константин Толкачев.

В регионе насчитывается 46 тысяч многодетных семей, в них воспитывается около 160 тысяч детей.