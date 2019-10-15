УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия вошла в Топ-5 регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных НКО. Рейтинг составлен Минэкономразвития России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по итогам реализации в 2018 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Республика заняла 5 место, поднявшись на 3 пункта.

Башкирия занимает первую строчку по удельному весу негосударственных организаций социального обслуживания. Регион находится на третьей позиции по средней доле соцработников, занятых в негосударственных организациях. 9-е место у региона по доле муниципалитетов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства.