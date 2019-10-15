Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.36 ↑

EUR 70.93 ↓

15 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в Топ-5 регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных НКО

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия вошла в Топ-5 регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных НКО. Рейтинг составлен Минэкономразвития России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по итогам реализации в 2018 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Республика заняла 5 место, поднявшись на 3 пункта.

Башкирия занимает первую строчку по удельному весу негосударственных организаций социального обслуживания. Регион находится на третьей позиции по средней доле соцработников, занятых в негосударственных организациях. 9-е место у региона по доле муниципалитетов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства.

Теги: социальное предпринимательство, рейтинг, НКО
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии под колесами «ВАЗ-2114» погиб 21-летний пешеход
В Белебеевском районе Башкирии накануне утром на трассе Белебей - Аксеново произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы региональной Госавтоинс
Жители Башкирии могут получить 3 млн рублей за достоверную информацию о серийном маньяке
Следственный комитет в Приволжском федеральном округе продолжает расследование нескольких убийств престарелых женщин — ведется розыск предполагаемого пр
Студентка из Башкортостана Земфира Байдавлетова стала «Вице Мисс Студенчество России-2019»
С 5 по 11 октября в столице Чувашии Чебоксарах проходил ХIII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России-201
Ольга Бузова не пропустила уфимку бороться за сердце Тимура Батрутдинова
Уроженка Уфы Анжелика Якусева не прошла кастинг на проект «План Б», главным героем которого стал резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Девушка из столи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть