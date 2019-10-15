Фото: ИА «Башинформ» В Уфе установили несколько тысяч фонарей и около сотни светофоров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На сегодняшний день территории всех школьных и дошкольных учреждений, а также подходы к ним полностью освещены, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Рустем Хамитов. В Уфе в рамках программы по улучшению наружного освещения установлены фонари на территории 102 школ, 230 дошкольных учреждений и подходов. Всего установлен 4331 светильник, 1469 опор освещения.

Также установлено 423 светильника и 172 опоры освещения в микрорайоне Инорс на улицах Новоселов, Мушникова, Шолохова, Байкальская, Цимлянская, Кольцова, части улицы Транспортной, бульваре Баландина, переулке Железнодорожный, а также объектах социальной инфраструктуры.

Рустем Хамитов сообщил, что 77 светильников, 77 опор освещения установлено на улицах поселка Цветы Башкирии и в том числе на участке автодороги от ТРЦ «Мега» с выездом на дорогу М5.

В Ленинском, Советском, Кировском, Демском районах установлено 197 светильников и 60 опор освещения. А в населенных пунктах Нагаево, Зинино, Жилино Октябрьского района Уфы в общей сложности установили 1672 фонаря. Также работы по модернизации сетей наружного освещения выполнены в 86 дворовых территориях по программе «Башкирские дворики».

Кроме того, с начала 2019 года помимо обслуживания и ремонта существующих светофоров на территории города Уфы смонтировано 46 транспортных светофоров, 18 пешеходных светофоров, 18 устройств звукового сопровождения пешеходов и четыре дорожных контроллера. 2 октября на территории города началась установка экспериментальных полос, дублирующих основной сигнал светофора. Такая светодиодная полоса уже установлена на светофорном объекте в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге Уфа — Аэропорт. Планируется оборудовать еще шесть светофорных объектов светодиодными полосами, дублирующими основной сигнал светофора на 19 существующих опорах.