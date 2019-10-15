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В Башкирии выбрали самые красивые села

ОБЩЕСТВО
Фото: foto-planeta.com

В Башкирии выбрали самые красивые села Фото: foto-planeta.com

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии завершился конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан». Его итоги сегодня были подведены на заседании конкурсной комиссии. Победители, призеры и номинанты конкурса будут названы в прямом эфире БСТ 17 октября. Церемония объявления и награждения тройки призеров и номинантов пройдет на телеканале в этот четверг с 9 до 10 часов.

Конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан» проходит второй год подряд. Его организаторами выступают Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и ГУП ТРК «Башкортостан». Конкурс проводится в целях развития местного самоуправления в населенных пунктах республики, активизации участия населения в решении вопросов местного значения на своих территориях, улучшения условий и повышения престижа проживания в сельской местности, привития любви к своей родине, селу, популяризации сельского образа жизни, развития и поддержки созидательной гражданской активности и инициативы.

В конкурсе принимают участие села и деревни Башкортостана с количеством населения до 5000 человек. Одним из условий участия является принятие жителями села на собрании решения об участии в конкурсе, а также рекомендация руководства муниципального района.

В этом году конкурс проходил в три этапа. Первый этап — с 1 по 15 августа — включал прием заявок, а также их оценку в соответствии с утвержденным положением.

На втором этапе из 48 заявившихся на конкурс сел комиссией было отобрано 10, с 1 по 20 сентября шла видеопрезентация финалистов на телеканале Башкирское спутниковое телевидение с последующим проведением зрительского голосования.

По окончании зрительского голосования конкурсная комиссия определила пять сельских населенных пунктов по итогам первого и второго этапов конкурса.

Победители, получившие наибольшую итоговую оценку, определились на третьем этапе конкурса.

Как было отмечено на сегодняшнем заседании конкурсной комиссии, ее членами оценивался не только внешний облик села, но и его история, уровень участия жителей в жизни села, присутствие на просторах интернета путем ведения группы или сообщества села, а также наличие и сохранение жителями культурных традиций и обычаев. Всего оценка велась по 18 критериям, утвержденным Положением о проведении конкурса.

Призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей. Первое место будет отмечено грантом в 500 тысяч рублей, второе – 300 тысяч, третье – 200 тысяч рублей. Кроме того, 12 самых красивых сел будут отмечены в различных номинациях, а остальные 33 села, принявшие участие в конкурсе, будут награждены Дипломами. В селе-победителе конкурса, занявшем первое место, будет установлена специальная стела «Самое красивое село Республики Башкортостан 2019».

Положение о порядке проведения конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан» размещено на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».

Напомним, в минувшем году самым красивым селом Башкирии назвали Халилово Абзелиловского района. Второе место заняло село Бахтыбаево Бирского района, третье досталось селу Старый Курдым Татышлинского района. Все победители получили дипломы и денежные премии.

Теги: самое красивое село, конкурс
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