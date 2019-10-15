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В Уфе сформировали комиссию по вопросам организации питания школьников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе сформировали комиссию по вопросам организации питания школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ» /.

В Уфе сформировали комиссию по вопросам организации питания школьников. В комиссию вошли 19 родителей или законных представителей детей школьного возраста. Решение о ее создании приняли в ходе совещания в управлении образования администрации Уфы при городском родительском комитете, сообщается на сайте городской администрации.

Комиссия является общественным органом, который будет также проводить контроль качества питания детей. Законные представители, входящие в данную комиссию, могут участвовать в общественной экспертизе питания школьников, контролировать качество и количество приготовленной согласно меню пищи, проводить мониторинг мнений детей и их родителей по организации и улучшению качества питания. Комиссия вправе также разрабатывать предложения и рекомендации по улучшению качества питания в школах.

Теги: школьное питание, Роспотребнадзор
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