Фото: Управление Росгвардии по РБ Житель Башкирии на улице обнаружил мину: на место выехал ОМОН Фото: Управление Росгвардии по РБ

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил на улице города Стерлитамака местный житель. Мужчина сообщил о находке в республиканское управление Росгвардии. На место прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН.

После осмотра и тщательного изучения предмета выяснилось, что это учебная противопехотная мина со следами сильной коррозии. По заключению экспертов, взрывоопасности она не представляет. Специалисты изъяли мину и передали полицейским.