Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии иностранные студенты могут пополнить ряды ценных специалистов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Госпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом» заработала в регионе, сообщается на сайте правительства Башкортостана. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

По словам заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Фанура Шайхисламова, участие в программе, кроме медицинских работников, могут принять студенты и специалисты сферы информационно-коммуникационных технологий, образования, сферы спорта, а также сельского хозяйства.

Начальник управления международного сотрудничества УГНТУ Наиль Чанышев пояснил, что «остаться жить и работать в республике» могут иностранные студенты, специализирующиеся в сфере IT-технологий, аспиранты и дипломированные преподаватели-исследователи, а также спортсмены, показавшие высокие результаты. В вузе учатся более 1,4 тысячи студентов из-за рубежа, в основном это граждане стран СНГ. Есть в вузе и иностранные аспиранты, преподаватели. Программой заинтересовались многие из них. Изначально, участие в программе предназначалось только для медицинских работников и студентов-медиков. С 2019 года перечень возможных участников программы расширился.