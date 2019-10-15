Фото: Администрация Уфы В Уфе установлена 41 умная остановка из запланированных 106 Фото: Администрация Уфы

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На сегодня в столице Башкирии установлено 1215 остановочных пунктов. В 2019 году городская администрация обустроила 39 новых сооружений. Это связано с запуском общественного транспорта в новые микрорайоны — Кузнецовский Затон, Спутник, Серебряный ручей и Яркий, сообщил начальник управления транспорта и связи Ильдар Юланов.

Также в городе планируют установить, так называемые, «умные» остановки, где будет работать онлайн-табло с расписанием общественного транспорта, внедрена кнопка экстренного вызова «Гражданин — полицейский», система Wi-Fi. Сегодня в столице Башкирии функционирует 41 такой остановочный пункт. Это количество мэрия обещает довести до 106.

Помимо этого, в Уфе внедрили автоматизированную систему управления дорожным движением, которая позволяет в часы пик регулировать городское движение и предоставлять приоритет общественному транспорту.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что с октября 2018 года в республике стартовала транспортная реформа. В частности, производится замена автобусов малого класса на автобусы средней и большой вместимости, с 1 июля 2019 года функционирует система безналичной оплаты проезда и карта «Алга», начала работать система часовой пересадки без дополнительной оплаты. До конца года весь общественный транспорт уфимские власти обещают оснастить автоинформаторами.