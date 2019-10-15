Компания «Дюртюлимелиоводстрой» не допустила мусорный коллапс в Янауле

УФА, 15 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Жители Янаула несколько дней назад столкнулись с неприятной проблемой – мусорные контейнеры вовремя не вывозились соответствующими службами. Как оказалось, действующая подрядная организация три дня отказывалась вывозить ТКО из-за внутренних противоречий с региональным оператором, компанией «Дюртюлимелиоводстрой».

Однако в «Дюртюлимелиоводстрой» не могли оставить людей с мусорным коллапсом, тем более что это случилось на выходных, во время празднования Дня республики. Региональный оператор оперативно отреагировал и перенаправил часть техники из районов, входящих в зону деятельности регионального оператора №2, в Янаульский район.

Компания «Дюртюлимелиоводстрой» является дочерней компанией «Мехуборка», которая также направила в помощь – три мусоровоза из Москвы, Нижегородской и Пензенской областей. В течение суток они прибудут в Башкирию и приступят к работе в Янауле. Также региональный оператор собирается приобрести еще технику для работы в этом регионе.

Глава администрации Янаула Фирдавес Миндияров подтвердил и поблагодарил «Мехуборку» за оперативное реагирование на ситуацию.

По словам директора «Дюртюлимелиоводстрой» Евгения Юдинцева, отказ действующего подрядчика выполнять обязанности может быть связан с определенной дебиторской задолженностью со стороны заказчика.